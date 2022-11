La selección iraní pierde seguidores para el mundial en medio de los disturbios en el país

Por Parisa Hafezi

DUBÁI, 21 nov (Reuters) - Los futbolistas iraníes que compiten en el Mundial han perdido adeptos entre muchos compatriotas, que acusan a la selección de ponerse del lado de una violenta represión estatal contra los manifestantes, incluidos mujeres y niños, que buscan la caída de la República Islámica.

Una revuelta popular desencadenada por la muerte de la joven Mahsa Amini tras su detención por desobedecer el estricto código de vestimenta islámico ha sacudido a Irán durante más de dos meses. Decenas de personajes públicos, deportistas y artistas iraníes se han solidarizado con los manifestantes, pero no la selección de fútbol.

Aun así, la selección iraní no pudo evitar verse eclipsada por los disturbios antigubernamentales que han sacudido la teocracia musulmana chiíta de Irán, mientras que otros equipos del Mundial se centran solamente en el fútbol.

El defensa iraní Ehsan Hajsafi expresó con cautela su preocupación en una rueda de prensa el domingo sobre la crisis política y dijo que esperaba que su equipo pudiera ser una voz para el pueblo.

"Tenemos que aceptar que las condiciones en nuestro país no son correctas y que nuestro pueblo no está contento. Estamos aquí, pero eso no significa que no debamos ser su voz. Espero que las condiciones cambien según las expectativas de la gente", dijo, sin mencionar directamente los disturbios.

En una publicación de Instagram en septiembre, que luego borró, Sardar Azmoun, miembro de la selección, apoyó las protestas.

Pero mientras el equipo se preparaba para su primer partido contra Inglaterra el lunes, ningún jugador expresó su apoyo directo a las manifestaciones, uno de los mayores desafíos a la élite clerical desde la Revolución Islámica de 1979.

En el pasado, la selección era una fuente de orgullo nacional en todo el país. Ahora, con las protestas masivas, muchos preferirían que se retirara del Mundial de Qatar.

Antes de viajar a Doha, el equipo se reunió con el presidente iraní de línea dura, Ebrahim Raisi. Las fotos de los jugadores con Raisi, uno de ellos haciendo una reverencia ante él, se hicieron virales mientras los disturbios callejeros arreciaban, provocando críticas en las redes sociales.

"Tengo sentimientos encontrados. Me encanta el fútbol, pero con todos estos niños, mujeres y hombres asesinados en Irán, creo que la selección no debería jugar", dijo la estudiante universitaria Elmira, de 24 años, hablando por teléfono desde Teherán. "No es el equipo de Irán, es el equipo de la República Islámica".

"Podrían negarse a participar en el Mundial o incluso negarse a jugar si les obligaran a ir, para demostrar que son parte de la nación, para mostrar solidaridad con las madres de Irán cuyos hijos fueron asesinados por el régimen (durante las protestas)".

La agencia de noticias activista HRANA dijo que hasta el sábado habían muerto 410 manifestantes en los disturbios, entre ellos 58 menores. También murieron 54 miembros de las fuerzas de seguridad, y al menos 17.251 personas fueron detenidas. Las autoridades no han facilitado una estimación del número de muertos. (Escrito por Michael Georgy. Editado en español por Javier Leira)

Reuters