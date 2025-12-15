La semana estará marcada por lluvias que el miércoles y jueves se centrarán en Mediterráneo, con frío típico de invierno

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - La lluvia caerá mañana en la mayor parte de la Península y Baleares y continuará durante el miércoles y el jueves en el área mediterránea, este último día, jueves, jornada en la que otro frente alcanzará el noroeste peninsular, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. De cara al viernes y al fin de semana, las precipitaciones podrían seguir en las zonas norte y oeste del territorio y en áreas del Mediterráneo como Cataluña y Baleares. En líneas generales, las temperaturas serán propias de la época del año a lo largo de la semana o algo más altas en el caso de los valores nocturnos. La borrasca Emilia dará sus últimos coletazos este lunes a la vez que un frente irá atravesando la Península y dejando lluvias generalizadas. Según Del Campo, las más abundantes se darán en el oeste de Galicia y sur de Andalucía, donde podrán ser fuertes y persistentes. En la provincia de Valencia irán probablemente irán cesando a primeras horas de la tarde, aunque en Castellón se prolongarán unas horas más. Durante toda la jornada, los chubascos podrán ser fuertes, persistentes y estar acompañados de tormenta en Cataluña, donde no se puede descartar además que caiga granizo e incluso algún tornado o manga marina. Los chubascos también llegarían al archipiélago balear ya por la tarde-noche. Además, nevará en las montañas a partir de unos 1.400 m, excepto en los Pirineos, donde la cota se situará en 1.800 m. En lo que se refiere a las temperaturas, estas serán más bajas en el oeste y en el sur de la Península. La situación lluviosa continuará en la mayor parte del territorio el martes. Este día, el área con menos probabilidades de registrar precipitaciones será Navarra, el norte de Aragón y el oeste de Cataluña, aunque el portavoz de AEMET ha especificado que esto no implica que no pueda llover también por allí. Por zonas, las precipitaciones serán abundantes, localmente fuertes y persistentes en Galicia, Asturias, sur de Andalucía, este de Castilla-La Mancha y área mediterránea, en especial sur de Cataluña y la Comunidad Valenciana. A su vez, también habrá chubascos en Baleares que serán localmente fuertes y este día, además, nevará copiosamente en el Sistema Central a partir de unos 1.200 m, por lo que podrán verse afectadas vías de comunicación que transiten o estén ubicadas por encima de esa cota. Por lo demás, las temperaturas nocturnas serán más altas y las diurnas, más bajas. En líneas generales no habrá demasiadas heladas —estas quedarán restringidas a zonas de montaña— y en puntos del Mediterráneo se rondarán los 18ºC. El miércoles será una jornada adversa en el área mediterránea, mientras que en el resto del país apenas habrá precipitaciones, de acuerdo con Del Campo. En concreto, durante este día se esperan chubascos tormentosos, fuertes y persistentes, y con granizo en algunos casos, en puntos del este de Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía Oriental y Baleares. En el sur de Valencia, el sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante, los acumulados podrán ser importantes. Al margen de ello, las temperaturas bajarán en el norte y centro de la Península, especialmente las nocturnas, y esto hará que se formen algunas heladas. Sin embargo, los cielos poco nubosos en buena parte del país —salvo en el Mediterráneo— hará que los valores diurnos suban claramente. De hecho, se podrán superar los 20ºC en el Valle del Guadalquivir. Los chubascos continuarán en el litoral mediterráneo peninsular y en Baleares durante el jueves. Mientras tanto, un nuevo frente llegará por el noroeste peninsular y dejará lluvias en Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura. El portavoz de AEMET especifica que los chubascos serán abundantes en las rías gallegas. LAS TEMPERATURAS BAJARÁN EL FIN DE SEMANA La incertidumbre en el pronóstico aumenta bastante de cara al viernes y al fin de semana. Según Del Campo, podría llover, sobre todo en el norte y en el este peninsular. A su vez, también se registrarán precipitaciones en Baleares y en el norte del área mediterránea, sobre todo en Cataluña, aunque no se descarta en otras zonas. En un principio, la nieve quedaría acotada a las montañas, aunque el domingo podría nevar también en cotas más bajas. Durante el fin de semana las temperaturas bajarán y el ambiente será más frío. Por último, los vientos del norte arrastrarán nubosidad hasta el norte de Canarias y dejarán lluvias por ese sector. De acuerdo con el portavoz de AEMET, las temperaturas no experimentarán grandes cambios a lo largo de la semana, con mínimas de entre 16 y 18ºC y máximas de entre 21 y 23ºC en zonas costeras. MÁS DE 10 L/M2 EN UNA HORA EN EL MEDITERRÁNEO El climatólogo de Meteored, Samuel Biener, ha añadido que las lluvias de hoy y mañana podrían dejar más de 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora en Andalucía, Cataluña, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, según el modelo de referencia del portal meteorológico. Asimismo, ha puntualizado que la atención se desplazará a Galicia y al oeste de Andalucía a lo largo del día por la llegada de un frente atlántico muy activo. Desde la tarde, las precipitaciones se extenderán a Extremadura, Castilla y León, el oeste de Castilla-La Mancha, el occidente asturiano y la Comunidad de Madrid, con posibilidad de chaparrones puntualmente fuertes. Al igual que Del Campo, Biener ha indicado que las lluvias se intensificarán este martes en gran parte de España, cuando caerán precipitaciones localmente fuertes desde primeras horas en Andalucía, Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha. Estos chubascos se desplazarán hacia el Mediterráneo y el tercio oriental durante la jornada y afectarán con intensidad a la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Baleares. Además, el descenso de aire frío hará bajar la cota de nieve hasta los 1.200 m, e incluso 1.000 m en el Pirineo. En este marco, las nevadas más destacadas se registrarán en el Sistema Central, Pirineos y Sierra Nevada. Por último, en lo que respecta al miércoles y el jueves, ha adelantado que una dana entre Marruecos y Argelia dejaría precipitaciones en el este peninsular, Andalucía, Baleares y Melilla. A partir de entonces aumenta la incertidumbre, aunque todo apunta a que el chorro polar seguirá muy ondulado, lo que favorecería la llegada de nuevos episodios de inestabilidad a corto y medio plazo.