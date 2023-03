La senadora warren critica a la fed y pide que se investigue la quiebra de svb

Por Kanishka Singh y Rishabh Jaiswal

WASHINGTON, 19 mar (Reuters) - La senadora estadounidense Elizabeth Warren pidi贸 el domingo una investigaci贸n independiente sobre las recientes quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank y apunt贸 de forma espec铆fica a la presidenta del Banco de la Reserva Federal en San Francisco, responsable de la supervisi贸n del SVB.

La dem贸crata Warren, que aboga por una normativa bancaria m谩s estricta, envi贸 el domingo una carta a los inspectores generales del Departamento del Tesoro, la Corporaci贸n Federal de Seguros de Dep贸sitos (FDIC, por sus siglas en ingl茅s) y la Fed, instando a los reguladores a examinar la reciente gesti贸n y supervisi贸n de las entidades que quebraron a principios de mes.

Los reguladores californianos cerraron el SVB el 10 de marzo y nombraron a la FDIC como administrador judicial. Se trata de la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos desde la de Washington Mutual durante la crisis financiera de 2008. El viernes, la matriz del banco, SVB Financial Group, dijo que hab铆a solicitado la protecci贸n del Cap铆tulo 11 de la Ley de Quiebras.

Los fiscales estadounidenses est谩n investigando la quiebra de SVB, seg煤n dijo a Reuters la semana pasada una fuente familiarizada con el asunto.

Warren tambi茅n dijo el domingo que no tiene fe en la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, tras la quiebra de SVB.

"No, no conf铆o", dijo Warren en el programa "Face the Nation" de la CBS cuando se le pregunt贸 si ten铆a fe en Daly.

Las acciones financieras perdieron miles de millones de d贸lares de valor desde que SVB y Signature Bank se derrumbaron este mes. El presidente Joe Biden dijo el viernes que la crisis bancaria se ha calmado. Tambi茅n prometi贸 a los estadounidenses que sus dep贸sitos est谩n seguros.

Los inspectores generales del Tesoro, la Fed y la FDIC deben entregar un informe preliminar al Congreso en 30 d铆as, dijo Warren en su carta.

"Los ejecutivos del banco, que asumieron riesgos innecesarios o no se protegieron contra amenazas totalmente previsibles, deben rendir cuentas por estos fallos. Pero esta mala gesti贸n se permiti贸 debido a una serie de fallos de los legisladores y reguladores", escribi贸 en la carta.

Tambi茅n critic贸 al presidente de la Fed, Jerome Powell, en su entrevista con la CBS.

"Recuerden que el Banco de la Reserva Federal y Jerome Powell son los responsables 煤ltimos de la vigilancia y supervisi贸n de estos bancos. Y han dejado claro que creen que su trabajo es aligerar las regulaciones sobre estos bancos. Ahora hemos visto las consecuencias", afirm贸.

(Editado en espa帽ol por Carlos Serrano)

Reuters