La sensación de la natación Yu Zidi bate un récord de Asia a los 13 años

Prodigio de la natación de 13 años, la china Yu Zidi volvió a impresionar al batir el récord de Asia en los 200 m estilos el martes durante una competición nacional.

Logró un tiempo de 2 minutos 07 segundos 41 en los Juegos Nacionales de China, un evento multideportivo que se celebra cada cuatro años y cuya edición de 2025 tiene lugar en Shenzhen (sur del país).

El anterior récord asiático, 2 minutos 07 segundos 57, había sido establecido por su compatriota Ye Shiwen durante los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, unos meses antes del nacimiento de Yu Zidi.

El tiempo de la joven provocó el martes los vítores de los espectadores que se encontraban en la piscina.

Su actuación es la novena mejor de todos los tiempos. También la convierte en la segunda nadadora más rápida del año a nivel mundial, detrás de la poseedora del récord mundial, la canadiense Summer McIntosh.

Yu Zidi mejoró en casi dos segundos su mejor tiempo personal, establecido en julio en Singapur durante los Mundiales.

Entonces causó sensación al convertirse en la nadadora más joven de la historia en obtener una medalla durante un campeonato mundial. Se llevó el bronce con el relevo 4x200 m estilo libre.

También se clasificó cuarta en tres pruebas individuales: 400 m estilos, 200 m mariposa y 200 m estilos.

Ya se la compara con Ye Shiwen, quien a los 16 años se convirtió en la nadadora china más joven en ganar una medalla olímpica.

"Estoy muy contenta, súper emocionada. No esperaba obtener un resultado tan bueno", confesó Yu Zidi a la televisión pública china CCTV tras su victoria.

Su actuación ha generado gran atención en China. Este miércoles la etiqueta relacionada con su victoria y su nuevo récord asiático había sido vista 11 millones de veces en la plataforma Weibo.

Preguntada por CCTV sobre cómo gestiona su notoriedad, Yu Zidi simplemente declaró que "entrena duro".

