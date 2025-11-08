La sensación Sunderland aguanta el pulso al líder Arsenal

El líder Arsenal dejó escapar la victoria en el tiempo añadido ante el Sunderland (2-2), el sorprendente recién ascendido y actual tercero de la Premier League, en un duelo en el que encajó sus primeros goles desde finales de septiembre.

Tras ir perdiendo por un gol de Dan Ballard (36', 0-1), defensa formado en el Arsenal, los Gunners dieron la vuelta al marcador gracias a Bukayo Saka (54') y Leandro Trossard (74'), antes de ceder nuevamente frente a Brian Brobbey (90'+4).

El equipo de Mikel Arteta llegó al Stadium of Light con el impulso de doce victorias, incluidas las últimas ocho sin recibir ni un solo gol.

Sunderland y su entrenador francés, Régis Le Bris, lograron romper en dos ocasiones la actual mejor defensa de Europa, que solo había concedido tres goles en dieciséis partidos hasta ahora esta temporada.

Solo Dominik Szoboszlai (Liverpool), Erling Haaland (Manchester City) y Nick Woltemade (Newcastle), este último el más reciente, habían logrado batir la portería del internacional español David Raya.

En la clasificación, el Arsenal (1º, 26 puntos) mantiene una amplia ventaja sobre su primer perseguidor, el Manchester City (2º, 19 puntos) y sobre el vigente campeón Liverpool (5º, 18 puntos), rivales el domingo en el cierre de la 11ª jornada.

El Sunderland es tercero con 19 puntos, una unidad por delante del Tottenham (4º, 18 puntos).

