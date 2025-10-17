La SEOM destaca los avances en el cáncer de mama, pero alerta de que aún mueren 6000 mujeres al año

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha destacado los "grandes avances" logrados en los últimos años en el tratamiento del cáncer de mama, que han permitido que las pacientes vivan más y mejor; sin embargo, ha lamentado que aún mueren unas 6000 mujeres al año por esta enfermedad, y ha subrayado la necesidad de "seguir investigando".

En el marco de la campaña 'En Oncología cada AVANCE se escribe en Mayúsculas', SEOM da a conocer la evolución y los avances médicos que se han sucedido en estas últimas décadas en el tratamiento de los diferentes tumores, en este caso, del cáncer de mama, coincidiendo con el Día Mundial de la patología que se celebra cada 19 de octubre.

Así, la Sociedad subraya que el cáncer de mama es el tumor más frecuentemente diagnosticado en la mujer. Se estima que 1 de cada 8 mujeres lo padecerá, y que en 2025 se diagnosticarán en España unos 36.000 casos y fallecerán unas 6000 mujeres por cáncer de mama.

La SEOM recalca que la investigación en cáncer de mama ha logrado grandes avances en las últimas décadas, incrementando las curaciones, prolongando la supervivencia de las pacientes con cáncer avanzado, y mejorando su calidad de vida. "En estos últimos años hemos vivido un cambio de paradigma en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama, en los tres grandes subgrupos de este tumor", apunta.

CÁNCER DE MAMA HER2-POSITIVO La Sociedad destaca que, en estos últimos años, se ha vivido el desarrollo de un grupo de fármacos, los conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), en los que anticuerpos dirigidos frente a proteínas del tumor están unidos a un fármaco citotóxico, que es liberado dentro de la célula tumoral de forma selectiva.

"Entre ellos destaca trastuzumab deruxtecan, protagonista indiscutible de estos últimos años, al demostrar beneficios de gran magnitud en pacientes con cáncer de mama HER2-positivo avanzado en comparación con los tratamientos disponibles hasta la fecha. Los avances en este subtipo tumoral no se limitan a trastuzumab deruxtecan, ya que se suma tucatinib, un nuevo fármaco con gran actividad a nivel del sistema nervioso central, lugar frecuente de metástasis en este grupo de pacientes", detalla.

Además, estos fármacos se unen a fármacos muy activos desarrollados previamente, como trastuzumab, pertuzumab o TDM-1, responsables de cambiar el pronóstico de estas pacientes. "Hace dos décadas, estos tumores eran considerados los de peor pronóstico, y en el momento actual, muchas pacientes logran largas supervivencias gracias a los fármacos desarrollados", indica la Sociedad.

En el último año, se han conocido datos del beneficio de supervivencia global que tiene TDM1 adyuvante en pacientes con tumores HER2-positivo que no alcanzan respuesta completa con el tratamiento preoperatorio (estudio KATHERINE).

Además, se presentaron los primeros datos de trastuzumab deruxtecan en primera línea para pacientes con tumores HER2-positivo avanzado (estudio 'DESTINY BREAST-09') siendo superior en términos de supervivencia libre de progresión la combinación de trastuzumab deruxtecan y pertuzumab frente a quimioterapia, trastuzumab y pertuzumab. Otro avance significativo ha sido la adición de palbociclib en el mantenimiento con trastuzumab, pertuzumab y terapia endocrina para tumores HER2-positivo con receptores hormonales positivos, con un claro beneficio en supervivencia libre de progresión ('estudio PATINA'). CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO

Según la SEOM, en cáncer de mama triple negativo, se consolida la inmunoterapia en primera línea de tratamiento entre las pacientes cuyo tumor expresa PD-L1, y sacituzumab-govitecan, un nuevo ADC, demuestra mejorar la supervivencia, un hito en estas pacientes de especial mal pronóstico. En las pacientes con cáncer de mama triple negativo precoz, se ha rediseñado el algoritmo terapéutico al irrumpir la inmunoterapia. Pembrolizumab, en combinación con la quimioterapia pre-quirúrgica, aumenta las respuestas completas patológicas y, sobre todo, reduce de forma significativa las recidivas y ha demostrado mejorar la supervivencia global en el escenario localizado o curativo. Además, en 2025, se han obtenido los primeros datos positivos en un ensayo fase 3 de combinación de sacituzumab govitecan con pembrolizumab en primera línea, siendo superior en supervivencia libre de progresión cuando se compara con quimioterapia y pembrolizumab (estudio 'ASCENT-04'). En las pacientes con mutación en BRCA1/2 de alto riesgo, el tratamiento con olaparib durante un año ha demostrado disminuir la mortalidad en estas pacientes, y se ha incorporado asimismo al algoritmo terapéutico.

CÁNCER DE MAMA LUMINAL

En cáncer de mama luminal, el más frecuente, la SEOM indica que la principal novedad son los nuevos fármacos para revertir la resistencia que inevitablemente se produce, como el alpelisib para las pacientes cuyo tumor tiene mutación en PI3K, y más recientemente capivasertib. Además, se están desarrollando nuevos fármacos de hormonoterapia, los degradadores selectivos del receptor de estrógenos (SERD), como elacestrant, camizestrant o imlunestrant, especialmente activos en un subgrupo de pacientes cuyo tumor se había vuelto resistente a la hormonoterapia, y los PROTAC (vepdegestrant). "Estos avances están contribuyendo a mejorar la supervivencia de las pacientes, además de mejorar su calidad de vida, al permitir retrasar el inicio de la quimioterapia y prolongar el tratamiento hormonal", agrega la Sociedad. Por otro lado, los ADC también han irrumpido en el algoritmo terapéutico del cáncer de mama luminal avanzado, con un beneficio significativo con trastuzumab deruxtecan en pacientes con expresión baja de HER2 (HER2-low y HER2-ultra low), pacientes que hasta ahora no se habían beneficiado de fármacos dirigidos frente al HER2.

Sacituzumab govitecan ha demostrado, asimismo, mejorar la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama avanzado luminal. "Ambos fármacos se reembolsaron a finales de 2024 en España, ofreciendo una nueva opción de tratamiento para las pacientes con cáncer de mama RH+/HER2- avanzado. Se van sumando en este desarrollo de los ADC otros como datopotamab deruxtecan", explican. En la enfermedad localizada, se ha avanzado en el ajuste de los tratamientos en función del riesgo. Por un lado, en pacientes de alto riesgo se ha demostrado un beneficio de abemaciclib para prevenir las recidivas siendo actualmente el CDK4/6 inhibidor con datos a más largo seguimiento, y, más recientemente, se han comunicado datos positivos con ribociclib incluyendo una población de riesgo más amplia. "Por el contrario, las plataformas genómicas nos siguen ayudando a desescalar quimioterapias innecesarias en pacientes con tumores luminales, y, por ejemplo, a identificar a pacientes que a pesar de tener afectación ganglionar puedan omitir de forma segura la quimioterapia", finaliza la SEOM.