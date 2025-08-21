La sepsis puede matar incluso a personas previamente sanas si se detecta demasiado tarde, según un estudio

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

La sepsis puede matar incluso a personas previamente sanas (sin enfermedades asociadas) si se detecta demasiado tarde, según recoge un estudio de la Universidad de Michigan (EEUU). En concreto, el 10% de los pacientes hospitalizados con sepsis estudiados en este trabajo estaban previamente sanos y muchos de los que finalmente murieron lo hicieron porque era demasiado tarde para intervenir.

La investigación utilizó datos de 66 hospitales de Michigan de más de 25.000 pacientes con sepsis entre 2020 y 2024, e identificó un subconjunto como previamente sano, sin problemas de salud importantes como cáncer, enfermedad pulmonar crónica e insuficiencia cardíaca. Los pacientes previamente sanos tendían a tener un menor grado de insuficiencia orgánica al llegar al hospital y más sepsis relacionada con covid-19.

El tratamiento para estos pacientes también difirió, con menor adherencia a las prácticas de manejo de la sepsis, como la recolección de hemocultivos y la administración oportuna de antibióticos. Los que fallecieron tendían a ser mayores, y tenían disfunción respiratoria más aguda, estado mental alterado y shock al ingresar al hospital. Además, los investigadores señalan que durante el tratamiento, estos pacientes también recibieron vasopresores y ventilación mecánica invasiva con mayor frecuencia que los sobrevivientes.

Asimismo, apuntan que la mayoría de sus muertes se consideraron "inevitables" debido a lo enfermos que estaban cuando llegaron al hospital. En general, casi el 10% de los pacientes previamente sanos con sepsis murieron dentro de los 90 días posteriores a la hospitalización.

"Algunas de estas trágicas muertes entre personas previamente sanas podrían haberse evitado si su enfermedad se hubiera prevenido mediante la vacunación o se hubiera detectado y tratado a tiempo, antes de que se enfermaran lo suficiente como para llegar al hospital", afirma la investigadora y directora del estudio, Rachel Hechtman. Así, concluye que los esfuerzos para concienciar sobre la sepsis entre el público y los socorristas serían un beneficio para todos.