La sequía en India pone en riesgo la educación de las niñas

Cada mañana, Ramati Mangla, de 17 años, sale descalza con una olla en la mano y camina varios kilómetros hasta un manantial remoto en el estado indio de Maharashtra para conseguir agua.

Cuando regresa, la jornada en su escuela ya comenzó.

"Conservé mis libros", dice. "Pero, ¿y si nunca tengo la oportunidad de volver?".

En las aldeas afectadas por la sequía de los distritos de Nashik y Nandurbar, en Maharashtra, los pozos se están agotando y las lluvias son cada vez más irregulares, lo que obliga a las familias a adaptarse a condiciones de vida más duras.

A medida que los hombres emigran a las ciudades cercanas en busca de trabajo, las niñas como Mangla se quedan con la responsabilidad de recoger el agua.

Es una tarea que puede llevar horas cada día y les deja poco tiempo para ir a la escuela.

Las autoridades locales estiman que casi 2 millones de personas en estas regiones se enfrentan a la escasez diaria del líquido.

Un informe de la Unesco de 2021 advirtió entonces que las perturbaciones relacionadas con el clima podrían alejar a millones de niñas de las aulas en todo el mundo.

Es una tendencia que ya se observa en las zonas rurales de India.

Los maestros afirman que la asistencia de las menores ha disminuido drásticamente en los últimos años, especialmente durante los meses secos.

Muchas familias, que luchan por sobrevivir, no ven otra opción que mantener a sus hijas en casa o casarlas a una edad temprana.

"Las menores que viven en zonas propensas a la sequía, con responsabilidades familiares para ir a buscar agua, tienen dificultades para asistir a la escuela con regularidad, ya que ahora recoger agua lleva más tiempo debido a la escasez y la contaminación", escribió el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en su informe.

Para Mangla, y muchas otras niñas de toda India, el cambio climático está convirtiendo el simple acto de ir a buscar agua en una elección entre la supervivencia y la educación.

La historia de Mangla ha sido destacada junto con una serie de fotografías tomadas por Shefali Rafiq para la beca "Marai Photo Grant 2025", un premio abierto a fotógrafos del sur de Asia menores de 25 años.

El tema de la edición de este año fue "el cambio climático" y su impacto en la vida cotidiana y la comunidad de los fotógrafos que participan.

El galardón está organizado por la Agence France-Presse en honor a Shah Marai, antiguo jefe de fotografía de la oficina de la AFP en Kabul.

Shah Marai, quien fue una inspiración para los fotoperiodistas afganos a lo largo de su carrera, murió a los 41 años en el cumplimiento de su deber durante un atentado suicida el 30 de abril de 2018 en Kabul.

str/pjm/ane/arm/meb