Por Joan Faus y Horaci Garcia

BARCELONA, 22 mar (Reuters) - Los turistas que lleguen al aeropuerto de Barcelona o contemplen su emblemática basílica de la Sagrada Familia se encontrarán durante la Semana Santa con grandes carteles en inglés que rezan: "Alerta sequía. Durante su estancia, ahorre agua".

A medida que se intensifica el impacto del cambio climático en el sur de Europa, la región mediterránea española de Cataluña, que incluye Barcelona, está sufriendo la peor sequía de la que se tiene constancia.

El nivel de los embalses se sitúa en torno al 15% de su capacidad, lo que ha provocado restricciones en el consumo de agua por parte de residentes, visitantes, agricultores e industriales. Las duchas de las playas están cerradas y las piscinas no pueden llenarse con agua del grifo, entre otras restricciones.

Las autoridades catalanas han hecho un llamamiento a los turistas para que actúen con responsabilidad, pero también insisten en que la sequía no debe disuadirles de visitar la ciudad y la región españolas más visitadas por extranjeros, donde el turismo representa el 14,5% de la economía local.

"El mensaje de la Agencia Catalana de Turismo y del Departamento de Empresa a campings y hoteles es de tranquilidad: pueden disfrutar de sus vacaciones con normalidad", afirma David Mascort, responsable de Medio Ambiente de la Generalitat.

La asociación hotelera de Barcelona advirtió en febrero que la ciudad no podía permitirse proyectar al exterior una imagen de hoteles con piscinas vacías. La presión ejercida por los hoteles llevó a las autoridades a flexibilizar la prohibición total de llenar las piscinas, permitiendo en su lugar el uso de agua desalinizada.

"Los turistas no se asustan por la sequía y no son conscientes de ella (antes de llegar)", dijo el director de la asociación hotelera, Manel Casals. "Si no tenemos cuidado, la imagen de Barcelona se verá afectada (por las restricciones de la sequía), pero de momento no tenemos constancia de ningún impacto negativo. Los turistas siguen viniendo", añadió.

Los turistas que visitan la Sagrada Familia, del arquitecto catalán Antoni Gaudí, confirmaron que no sabían nada de las restricciones de agua antes de ver las vallas publicitarias.

"Por supuesto, los turistas pueden gastar menos agua si son conscientes de la situación", dijo el viajero finlandés Johan Saltin.

Los hoteles de Barcelona han reducido a la mitad su consumo de agua desde 2016, según un reciente estudio de la asociación hotelera, aunque los hoteles de cinco estrellas siguen siendo los que más consumen —242 litros de agua al día de media en 2022— y todos los hoteles representan el 9% del consumo de la ciudad. Las actuales restricciones de agua ordenan a los residentes utilizar sólo 200 litros al día.

La sobresaturación turística ya está provocando protestas de algunos barceloneses y la sequía puede agravar el problema.

Con pancartas que rezaban "Cerremos el grifo al turismo" y "Ríos y acuíferos sin agua, piscinas de los hoteles llenas", activistas ecologistas protestaron el miércoles ante la agencia de turismo de Barcelona, exigiendo restricciones para el sector.

"Con la situación que estamos viviendo, es indecente que la preocupación sea (evitar) enviar una imagen de alarma a los turistas cuando el verdadero problema que tenemos es que nuestro territorio se está secando", dijo el manifestante Josep Sabaté.