La sequía y las heladas matan la cosecha de girasol en Ucrania, dice viceministro
Kiev, 24 sep (Reuters) - Las heladas primaverales, combinadas con la sequía estival, han destruido cientos de miles de hectáreas de girasol en las regiones del sur y el este de Ucrania, reduciendo la cosecha, dijo el miércoles el viceministro de Economía, Taras Vysotskiy.
El funcionario no entregó una estimación exacta para la cosecha, mientras que el analista APK-Inform redujo la semana pasada su previsión de cosecha de semillas de girasol por segunda vez este mes a 12,9 millones de toneladas métricas desde los 13,6 millones de toneladas anteriores.
APK-Inform señaló que la producción de semillas de girasol de 2025 podría ser una de las más bajas de los últimos 10 años. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en español por Ricardo Figueroa)
