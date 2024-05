La serenidad de Sinner y el enfado de Rublev, la cara y la cruz en Roland Garros

Sólido y sereno, el italiano Jannik Sinner se clasificó este viernes a octavos de final de Roland Garros, imagen que contrastó con las lágrimas y gestos de rabia del ruso Andrey Rublev (N.6), al caer eliminado en tercera ronda.

En la pista Suzanne Lenglen y contra Matteo Arnaldi (N.35), compatriota de Sinner, Rublev dejó escapar una bola de set durante el 'tie-break' de la primera manga. Arnaldi no dejó escapar la oportunidad de castigar el error del ruso y, por detrás en el marcador, el reciente vencedor del Masters 1000 de Madrid comenzó a perder los nervios, hasta caer eliminado por 7-6 (8-6), 6-2 y 6-4.

Aspavientos, lanzamientos de raqueta y un sinfín de gestos de enfado y frustración fueron sacando más y más a Rublev del partido, mientras Arnaldi se mantenía sólido en su juego.

"Estoy profundamente decepcionado conmigo mismo, con cómo me he comportado y con cómo he jugado", lamentó en rueda de prensa Rublev tras el partido. "No recuerdo haberme comportado tan mal en un Grand Slam".

- "Ya era demasiado tarde"

Rublev se despide por segundo año consecutivo de la tierra batida parisina en tercera ronda, mientras que Arnaldi, en octavos de final, iguala su mejor resultado en un Grand Slam, luego de alcanzar esa misma fase en el US Open 2023, donde perdió contra el español Carlos Alcaraz (N.3).

"Mi comportamiento me puso por debajo, di alas a Matteo y él voló en un tercer set increíble. Ya era demasiado tarde para reaccionar", dijo el reciente vencedor del Masters 1000 de Madrid.

Por su parte Jannik Sinner, vencedor en enero del Abierto de Australia, saltó a la pista central para medirse al ruso Pavel Kotov (N.56), un partido resuelto en menos de dos horas y media por 6-4, 6-4, 6-4.

Esta es la cuarta vez que el italiano alcanza la segunda semana del Grand Slam parisino, a la que llega sin haber concedido ningún set. El viernes salvó la única bola de 'break' que tuvo en contra y derribó la defensa de Kotov, quien salvó hasta 10 de 13 bolas de 'break' a lo largo del partido.

- A por el 'cento per cento' -

Mientras la lluvia y el cielo encapotado se ciernen sobre París, los representantes italianos en Roland Garros cantan 'O sole mio'.

El guion de la jornada quiso que en el cuadro femenino se diera también un duelo entre una tenista italiana y una rusa... de nuevo con victoria para el país mediterráneo.

Elisabetta Cocciaretto, número 51 del mundo, superó la tercera ronda tras eliminar a la rusa Liudmila Samsonova (N.17) por 7-6 (7/4), 6-2. La italiana se estrenará en octavos de final de un Grand Slam contra la estadounidense Coco Gauff, número 3 del mundo y finalista de Roland Garros en 2022, que se deshizo 6-2, 6-4 de la ucraniana Dayana Yastremska (N.32).

A lo largo del resto de la jornada, grandes nombres como la polaca Iga Swiatek (N.1) o el español Carlos Alcaraz (N.3) buscarán sellar sus boletos a octavos de final.

El sábado, Lorenzo Musetti (N.30) tendrá la oportunidad de dar el 'sorpasso' ante el serbio Novak Djokovic para colar una cuarta raqueta italiana en la segunda semana de Roland Garros.

Dam/iga

AFP