La serie ejecutiva Street Smart y Street Light de Rimini Street se esfuerza por reunir a miles de directores ejecutivos, líderes de TI y finanzas en una comunidad única de aprendizaje entre pares, redes y puesta en común de ideas

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de asistencia, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de asistencia a terceros para software Oracle y SAP, y socio de Salesforce y AWS, ve aumentar notablemente la participación en su proyecto Street Smart y Street Light con el evento Street Smart más reciente, celebrado en Tokio (Japón) en mayo de 2023, que reunió a casi 200 directores ejecutivos influyentes y líderes de TI en un único encuentro.

Los asistentes a los eventos mundiales de Rimini Street, cada vez más populares, reconocen y aprecian la excepcional calidad del diálogo, las nuevas conexiones regionales y sectoriales y la inclusión en una comunidad exclusiva de profesionales dinámicos deseosos de ayudarse mutuamente a sortear los complejos retos tecnológicos y macroeconómicos... y ganar. Las agendas incluyen presentaciones de luminarias de la industria y clientes, que comparten su visión, proyectos, éxitos y lecciones aprendidas con sus colegas ejecutivos.

En un evento reciente de Street Smart, uno de los clientes asistentes comentó: "Somos competidores en el campo, pero en Street Smart somos amigos que compartimos ideas sobre la mejor manera de hacer avanzar nuestros negocios y tener éxito en el mismo sector."

Street Smart: Serie de eventos extraordinarios para clientes globales de Rimini Street

Street Smart se ha ganado su reputación como un evento muy valioso para los directores ejecutivos, los líderes de TI y finanzas para compartir y discutir visiones, ideas, conocimientos, experiencias, mejores prácticas e innovación en un entorno confidencial y seguro.

Se han celebrado eventos Street Smart en Australia, Brasil, Francia, Israel, Japón, Corea, Malasia, Singapur, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos, y está previsto celebrar eventos Street Light en un número cada vez mayor de ciudades y países. Cada evento proporciona una experiencia altamente seleccionada y una conversación con un enfoque regional y una perspectiva global. Desde analistas financieros hasta la formidable lista de clientes de Rimini Street como presentadores, los temas de debate se centran en ayudar a los líderes a conocer las tendencias, herramientas y tecnologías necesarias para alcanzar y superar sus objetivos empresariales de reducción de costes, aumento de beneficios y aceleración del crecimiento. Desde la ciberseguridad, la interoperabilidad, la escasez de talentos y habilidades, y las exigencias de los miembros de los consejos de administración y los accionistas, cada sesión aporta nuevas perspectivas no sesgadas por una agenda de ventas y es gratuita para todos los asistentes.

Street Light es de todo menos ligero en valor para sus asistentes

Como complemento de la serie Street Smart, de mayor escala, los eventos Street Light ofrecen una sesión centrada en un único tema, organizada por un alto ejecutivo de Rimini Street con directores ejecutivos, líderes de TI y finanzas. Celebrada en un ambiente más íntimo, en mesa redonda, los participantes colaboran en estrategias y soluciones que guían las decisiones para impulsar el crecimiento y la rentabilidad del negocio.

Estrategias y soluciones, no ventas

"A diferencia de muchos otros eventos patrocinados por vendedores de tecnología, nuestros eventos Street Smart y Street Light son eventos de liderazgo de pensamiento, no de ventas", dijo Seth Ravin, presidente y director general de Rimini Street. "Nuestro objetivo es fomentar una comunidad de líderes inteligentes, curiosos y solidarios, construyendo relaciones significativas entre iguales que fomenten su ecosistema de conocimiento. Creamos un espacio seguro para conversaciones y conexiones más profundas que ayuden a nuestros asistentes a tener éxito con sus objetivos informáticos y organizativos."

Eric Helmer, director de tecnología de Rimini Street y líder de opinión, añadió: “Nuestros eventos Street Smart y Street Light siguen aportando un enorme valor a nuestros invitados que aprecian la apertura de nuestras discusiones y la profundidad del conocimiento compartido. La pasión por la plataforma es innegable, y algunas sesiones se prolongaron durante horas debido al entusiasmo y la demanda de los asistentes."

"El gran apetito por más eventos de Street Smart y Street Light ha hecho que se añadan nuevas fechas y ciudades al calendario de eventos para la segunda mitad del año. Nos sentimos a la vez humildes por el entusiasmo y entusiasmados por la expansión de nuestra comunidad de líderes, todos trabajando juntos para marcar el comienzo de la próxima era de innovación y crecimiento económico impulsado por la tecnología", declaró Anita Blackwood, vicepresidenta de eventos globales de Rimini Street.

Explore el próximo calendario de eventos de Rimini Street en https://www.riministreet.com/company/events/ y únase a nosotros en persona para asistir a conversaciones exclusivas sobre liderazgo intelectual y compartir las mejores prácticas y perspectivas.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una compañía Russell 2000®, es un proveedor global de soporte de software empresarial de extremo a extremo, productos y servicios, el proveedor de soporte de terceros líder para software de Oracle y SAP y un socio de Salesforce y AWS. La compañía opera en todo el mundo y ofrece una completa familia de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, dar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico, y permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir significativamente los costes y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5.100 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones presentadas en este comunicado no se refieren a hechos históricos, sino que constituyen previsiones a efectos de las disposiciones de aviso legal de la Ley estadounidense de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como «puede», «debería», «haría», «planea»", «pretende», «anticipa», «cree», «estima», «predice», «potencial», «parece», «se propone», «continúa», «futuro», «hará», «espera», «perspectiva» u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas afirmaciones de carácter prospectivo abarcan, entre otras, las relativas a nuestras expectativas sobre acontecimientos futuros, oportunidades futuras, expansión mundial y otras iniciativas de crecimiento, así como nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas afirmaciones se fundan en diversos supuestos y en las expectativas actuales de la gerencia y no son predicciones de resultados reales ni hechos históricos. Estas afirmaciones dependen de una serie de riesgos e incertidumbres en relación con el negocio de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres abarcan, entre otros, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier nuevo litigio, cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, en particular, el impacto de cualquier tendencia económica recesiva y cambios en los tipos de cambio, así como condiciones generales financieras, económicas, regulatorias y políticas que afecten a la industria en la que operamos y a las industrias en las que operan nuestros clientes, la evolución del panorama de la gestión y el soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes, la competencia significativa en la industria de servicios de soporte de software, la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y de los productos y servicios que esperamos introducir, nuestra capacidad para mantener o lograr el crecimiento de los ingresos o la rentabilidad y gestionar nuestro coste de ingresos, las estimaciones de nuestro mercado potencial total y las expectativas de ahorro de los clientes en relación con el uso de otros proveedores, la variabilidad de los plazos en nuestro ciclo de ventas, y los riesgos relacionados con las tasas de retención, la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo, nuestra capacidad para atraer y retener a empleados cualificados y personal clave, los retos de gestionar el crecimiento de forma rentable, nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación adicional de capital o deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad para generar flujos de caja de las operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestro crecimiento, el impacto de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), las acciones en respuesta a cualquier impacto persistente de la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones económicas, operativas y financieras en nuestro negocio, los riesgos asociados a las operaciones globales, nuestra capacidad para impedir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas a la ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir la normativa sobre privacidad, nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros, nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual, los cambios en las leyes y reglamentos, en particular, los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que tomamos, o un fracaso por nuestra parte para establecer reservas fiscales adecuadas, las obligaciones de servicio de la deuda en curso de nuestra línea de crédito y los pactos financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tipo de interés relacionado, en particular, la incertidumbre de la transición a SOFR u otros puntos de referencia de tipos de interés, la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestras necesidades de liquidez, el importe y el calendario de las recompras, en su caso, en el marco de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a través de dicho programa, la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los títulos de Rimini Street, los acontecimientos catastróficos que perturben nuestra actividad o la de nuestros clientes, y los analizados bajo el título "Factores de Riesgo" en el Informe Trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 3 de mayo de 2023 y según sean actualizados periódicamente por los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes Actuales en el Formulario 8-K y demás presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Asimismo, las declaraciones prospectivas indican las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre acontecimientos futuros y puntos de vista a fecha de esta comunicación. Rimini Street prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Rimini Street. Sin embargo, si bien Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto en la medida de lo exigido por la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Rimini Street en ninguna fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

© 2023 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. «Rimini Street» es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

