La siembra alemana de colza para cosecha 2026 apenas varía respecto al año previo, dice asociación

HAMBURGO, 11 nov (Reuters) - La superficie plantada de colza de invierno en Alemania para la cosecha de 2026 se estima entre 1,1 y 1,15 millones de hectáreas, frente a los 1,1 millones de hectáreas plantadas para la cosecha de 2025, informó el martes la asociación alemana de la industria de semillas oleaginosas UFOP.

La estimación de la asociación figura tradicionalmente entre las primeras previsiones de siembra de colza en Alemania.

Los agricultores alemanes se animaron a sembrar colza por los buenos rendimientos obtenidos en la cosecha del verano boreal de 2025, dijo UFOP. El tiempo durante la siembra en agosto y septiembre también fue favorable.

En la actualidad, las plantas de colza alemanas se encuentran en general en un estado entre bueno y muy bueno para esta época del año, según la UFOP, lo que sitúa al cultivo en un buen estado para el invierno en el hemisferio norte. (Reporte de Michael Hogan en Hamburgo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)