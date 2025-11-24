La siembra de cereales de invierno en la UE avanza a buen ritmo, según monitor de cultivos

PARÍS, 24 nov (Reuters) - La siembra de los cultivos de invierno para la cosecha del año que viene avanza a buen ritmo en la mayor parte de la Unión Europea, y los cereales y la colza presentan en general buenas condiciones de crecimiento temprano, informó el lunes el servicio comunitario de seguimiento de cultivos MARS.

Francia, el mayor productor de cereales de la UE, es uno de los países que se han beneficiado de las favorables condiciones meteorológicas y edafológicas. La oficina agrícola del país, FranceAgriMer, ha señalado unas condiciones tempranas óptimas para el trigo y la cebada de invierno.

Sin embargo, un otoño templado que ha favorecido el progreso de la siembra también ha dejado los cultivos jóvenes menos preparados contra el frío que hace un año, aumentando su vulnerabilidad a los daños de las heladas posteriores, dijo MARS.

El observatorio de cultivos también señaló condiciones difíciles en algunas zonas, con la sequía ralentizando la siembra en el centro de Italia, el este de Hungría y el oeste de Rumania, mientras que las fuertes lluvias en el sur de Rumania y el norte de Bulgaria han causado retrasos significativos.

La recolección de los cultivos de 2025 estaba casi terminada, y sólo quedaba por recoger la remolacha azucarera, indicó MARS en su informe.

MARS no emitió nuevas estimaciones de rendimiento para la cosecha de otoño, después de que el mes pasado situó los rendimientos del maíz y el girasol en la UE por debajo del promedio quinquenal y los de la remolacha azucarera por encima del promedio. (Reportaje de Gus Trompiz Editado en español por Juana Casas)