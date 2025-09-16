La siembra de cereales de invierno en Ucrania en 2026 se ha completado en un 5%, según el Ministerio
KIEV, 16 sep (Reuters) - Los agricultores ucranianos habían sembrado 252.400 hectáreas de cereales de invierno para la cosecha de 2026 hasta el 15 de septiembre, es decir, el 5,1% de lo previsto, informó el martes el Ministerio de Economía.
El ministerio dijo este mes que los agricultores planeaban aumentar la superficie de siembra de cereales de invierno de 2026 a 5,43 millones de hectáreas desde los 5,24 millones de hectáreas de 2025.
El ministerio agregó que la superficie de trigo de invierno podría aumentar a 4,78 millones de hectáreas desde 4,5 millones de hectáreas en 2025. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
