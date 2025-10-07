La siembra de invierno en Ucrania se ha completado en un 50%, dice ministerio

KIEV, 7 oct (Reuters) - Los agricultores ucranianos habían sembrado 3,6 millones de hectáreas de cultivos de invierno para la cosecha de 2026 hasta el 7 de octubre, lo que equivale a cerca del 50% de la superficie prevista, informó el martes el Ministerio de Economía. Según el ministerio, los agricultores tenían previsto aumentar la superficie de siembra de cereales de invierno de 2026 hasta al menos 5,43 millones de hectáreas, frente a los 5,24 millones de hectáreas de 2025.

SIEMBRA DE INVIERNO 2026 (al 7 de octubre)

previsión (mln sembrado (mln% de la

ha) ha) previsión

Trigo 4,778 2,347 49,1

Cebada 0,576 0,179 31,0

Centeno 0,069 0,046 66,7

TOTAL GRANO 5,424 n/d 50%

Colza 1,114 0,985 88,4

(Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo

Figueroa)