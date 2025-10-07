La siembra de invierno en Ucrania se ha completado en un 50%, dice ministerio
- 1 minuto de lectura'
KIEV, 7 oct (Reuters) - Los agricultores ucranianos habían sembrado 3,6 millones de hectáreas de cultivos de invierno para la cosecha de 2026 hasta el 7 de octubre, lo que equivale a cerca del 50% de la superficie prevista, informó el martes el Ministerio de Economía. Según el ministerio, los agricultores tenían previsto aumentar la superficie de siembra de cereales de invierno de 2026 hasta al menos 5,43 millones de hectáreas, frente a los 5,24 millones de hectáreas de 2025.
SIEMBRA DE INVIERNO 2026 (al 7 de octubre)
previsión (mln sembrado (mln% de la
ha) ha) previsión
Trigo 4,778 2,347 49,1
Cebada 0,576 0,179 31,0
Centeno 0,069 0,046 66,7
TOTAL GRANO 5,424 n/d 50%
Colza 1,114 0,985 88,4
(Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo
Figueroa)
Otras noticias de Siembra
- 1
OpenAI lanza un informe que identifica las 44 profesiones que podrían ser reemplazadas por la inteligencia artificial
- 2
En su primer gran cambio para las finanzas vaticanas, León XIV derogó una disposición de Francisco sobre las inversiones
- 3
Parece un auto, alcanza los 120km/h y quiere desafiar a la forma de moverse en el mundo
- 4
El cruce entre Mariana Brey y Juan Grabois por una foto de Taiana con Maduro