La siembra de invierno en Ucrania se ha completado en un 74%, dice Ministerio

Kiev, 21 oct (Reuters) - Los agricultores ucranianos habían sembrado 4,8 millones de hectáreas de cultivos de invierno para la cosecha de 2026 hasta el 21 de octubre, lo que equivale a cerca del 74% de la superficie prevista, informó el martes el Ministerio de Economía. El ministerio ha dicho que los agricultores planeaban aumentar la superficie de siembra de cereales de invierno de 2026 hasta al menos 5,43 millones de hectáreas, desde los 5,24 millones de hectáreas de 2025.

Siembra de invierno 2026 de Ucrania (a 21 de octubre)

previsión (mln ha) sembrado (mln ha)% de la

previsión

Trigo 4,778 3,444 72,1

Cebada 0,576 0,300 52,1

Centeno 0,069 0,060 86,9

Colza 1,114 1,030 92,5

(Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo

Figueroa)