La siembra de invierno en Ucrania se ha completado en un 95%, dice ministerio

KIEV, 11 nov (Reuters) - Los agricultores ucranianos habían sembrado 6,2 millones de hectáreas de cultivos de invierno para la cosecha de 2026 hasta el 11 de noviembre, lo que equivale a cerca del 95% de la superficie prevista, informó el martes el Ministerio de Economía. El Ministerio ha dicho que los agricultores planeaban aumentar la superficie de siembra de cereales de invierno de 2026 hasta al menos 5,43 millones de hectáreas, desde los 5,24 millones de hectáreas de 2025. UCRANIA SIEMBRA DE INVIERNO 2026 (a 11 de noviembre) previsión (mln ha) sembrado (mln ha)% de la previsión Trigo 4,778 4,508 94,3 Cebada 0,576 0,544 94,4 Centeno 0,069 0,066 95,7 Colza 1,114 1,077 96,7 (Reporte de Anastasiia Malenko; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

