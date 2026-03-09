La siembra de primavera en Ucrania comenzará con dos semanas de retraso, dice el Ministerio de Economía

KIEV, 9 mar (Reuters) - La campaña de siembra de primavera en Ucrania comenzará con dos semanas de retraso debido a la congelación del suelo y a la nieve restante, informó el lunes el Ministerio de Economía ucraniano.

Los agricultores de las regiones meridionales de Odesa, Mykolaiv y Jersón suelen comenzar la siembra en la segunda quincena de febrero si las condiciones meteorológicas son favorables.

Las autoridades y los productores aún no han anunciado planes detallados para la siembra de los cultivos de primavera para la cosecha de 2026, pero su superficie podría aumentar debido a los daños causados a algunos cultivos de invierno por las heladas récord en varias regiones centrales.

En febrero, Ucrania sufrió heladas extremas, con temperaturas que bajaron hasta los 28 grados centígrados bajo cero (-18,4 grados Fahrenheit) en algunas zonas.

Los meteorólogos estatales dijeron el mes pasado que hasta un 10% de los cultivos de invierno habían muerto en algunos campos del norte y el oeste de Ucrania debido a las heladas.

Según las estimaciones actuales del Ministerio de Economía, la pérdida promedio de cultivos de invierno en todo el país no superará el 5%, pero la tasa de pérdida en la región central de Kirovohrad podría alcanzar el 40% y en la región de Vinnytsia el 30%.

Las zonas perdidas suelen replantarse con maíz o girasol, pero la decisión final la toman los agricultores en el último momento en función de la situación del mercado. (Reporte de Pavel Polityuk; edición de Jan Harvey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)