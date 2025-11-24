La siembra de soja 2025/26 en Brasil alcanza el 81% de superficie estimada, dice AgRural
- 1 minuto de lectura'
SAO PAULO, 24 de noviembre (Reuters) - La siembra de la cosecha brasileña de soja 2025/26 alcanzó el 81% de la superficie estimada el pasado jueves, frente al 71% de una semana antes y el 86% de hace un año, según un sondeo de AgRural divulgado el lunes.
Según la consultora, el principal foco de preocupación sigue estando en los estados de Mato Grosso y Goiás debido a los efectos de las lluvias irregulares, con "retrasos en la siembra, aborto de flores y vainas y una ventana más estrecha para el maíz de segunda cosecha".
La siembra de maíz de primera cosecha 2025/26 en la región centro-sur alcanzó el 93% de la superficie el pasado jueves, según AgRural, frente al 85% de una semana antes y el 95% de hace un año. (Reporte de Letícia Fucuchima; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
