LA NACION

La siembra de soja 2025/26 en Brasil alcanza el 81% de superficie estimada, dice AgRural

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La siembra de soja 2025/26 en Brasil alcanza el 81% de superficie estimada, dice AgRural
La siembra de soja 2025/26 en Brasil alcanza el 81% de superficie estimada, dice AgRuralGetty Images

SAO PAULO, 24 de noviembre (Reuters) - La siembra de la cosecha brasileña de soja 2025/26 alcanzó el 81% de la superficie estimada el pasado jueves, frente al 71% de una semana antes y el 86% de hace un año, según un sondeo de AgRural divulgado el lunes.

Según la consultora, el principal foco de preocupación sigue estando en los estados de Mato Grosso y Goiás debido a los efectos de las lluvias irregulares, con "retrasos en la siembra, aborto de flores y vainas y una ventana más estrecha para el maíz de segunda cosecha".

La siembra de maíz de primera cosecha 2025/26 en la región centro-sur alcanzó el 93% de la superficie el pasado jueves, según AgRural, frente al 85% de una semana antes y el 95% de hace un año. (Reporte de Letícia Fucuchima; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

LA NACION
Más leídas
  1. Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos
    1

    Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos

  2. El llamativo posteo de Verón, con una indirecta a la AFA: "Fiel a la mística"
    2

    La publicación de Verón contra la AFA, tras eliminar a Rosario Central: “A Estudiantes nadie lo llevará por delante”

  3. AySA sería la primera privatización de la era Milei
    3

    El Gobierno tiene todo preparado para privatizar AySA antes de abril

  4. Una cuestión de fe: Inglaterra es, para los Pumas, el equipo definitivo a vencer
    4

    Razones para creer: Argentina creció como nación rugbística y tiene dos años por delante para madurar

Cargando banners ...