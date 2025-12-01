La siembra de soja 2025/26 en Brasil alcanza el 89%, dice AgRural
- 1 minuto de lectura'
SAO PAULO, 1 dic (Reuters) - La siembra de soja para la temporada 2025/26 en Brasil alcanzó el 89% de la superficie prevista hasta el pasado jueves, informó el lunes la consultora AgRural.
* La siembra aumentó 8 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, pero está por debajo del 91% registrado en la misma época del año pasado.
* Aunque las precipitaciones han mejorado en la región de Cerrado, todavía hay algunas zonas secas, en particular en los estados de Mato Grosso, Goiás, Maranhao y Piaui, dijo AgRural.
* En el estado de Rio Grande do Sul, donde los agricultores se enfrentaron a precipitaciones excesivas a principios de la temporada, la disminución de la humedad también está ahora en su radar.
* "Sin embargo, todavía no es posible hablar de pérdidas de rendimiento", señaló la consultora en un comunicado.
* Los agricultores de la región centro-sur de Brasil también habían plantado el 99% de su primera cosecha de maíz hasta el pasado jueves, añadió AgRural, por encima del 97% registrado un año antes.
* Brasil es el mayor productor y exportador de soja del mundo, así como un importante proveedor de maíz. (Reporte de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
- 1
Las opciones de la dictadura chavista ante un ataque de EE.UU. y por qué su poder militar está tan debilitado
- 2
A pesar del reciente asalto: el factor que desencadenó otro boom de viajes por compras a Chile
- 3
Cabezazo desleal: un argentino sufrió un golpe en Francia y minutos más tarde apoyó un try
- 4
Narcos locales aspiran a crear el primer cartel argentino con proyección internacional