La siembra de soja en Brasil es inferior a la de la campaña anterior por problemas meteorológicos

SAO PAULO, 10 nov (Reuters) - La siembra de soja en Brasil para la temporada 2025/26 alcanzó el 61% del área esperada hasta el jueves pasado, por encima del 47% de una semana antes, pero por debajo del 67% del año anterior debido a la irregularidad de las lluvias, dijo el lunes la consultora AgRural.

"Aunque la región de Cerrado recibió lluvias que favorecieron principalmente la siembra en el estado de Goias, donde el ritmo había sido muy lento, todavía hay problemas en varias áreas", dijo la consultora de agronegocios en un comunicado.

La siembra de la primera cosecha de maíz 2025/26 del país alcanzó el 72% del área proyectada en la región clave del centro-sur, aproximadamente en línea con el 72,5% observado un año antes, añadió AgRural.

(Reporte de Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)