La siembra de soja en Brasil sigue lastrada por la irregularidad de las lluvias
- 1 minuto de lectura'
SAO PAULO, 17 de noviembre (Reuters) - La siembra de soja en Brasil para la temporada 2025/26 alcanzó el 71% de la superficie prevista hasta el jueves pasado, por encima del 61% de una semana antes, pero por debajo del 80% del año anterior debido a la persistencia de lluvias irregulares, dijo el lunes la consultora AgRural.
"Aun así, los agricultores siguen adelante con la siembra, atentos a las previsiones de lluvia. En el sur del país, la humedad sigue siendo elevada y limita el avance", señaló AgRural en un comunicado.
La siembra de la primera cosecha de maíz 2025/26 del país alcanzó el 85% de la superficie proyectada en la región centro-sur, ligeramente por debajo del 87% observado un año antes, agregó AgRural.
(Reporte de Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
- 1
El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja
- 2
Adiós a Android Auto y Apple CarPlay: una automotriz dejaría de ofrecerlos en sus vehículos
- 3
Dakota Fanning reveló cuál es el regalo que Tom Cruise le hizo llegar durante los últimos 20 años
- 4
Juana Viale deslumbró con un look retro e hizo un importante anuncio para el verano