La siembra de soja en Brasil sigue lastrada por la irregularidad de las lluvias

SAO PAULO, 17 de noviembre (Reuters) - La siembra de soja en Brasil para la temporada 2025/26 alcanzó el 71% de la superficie prevista hasta el jueves pasado, por encima del 61% de una semana antes, pero por debajo del 80% del año anterior debido a la persistencia de lluvias irregulares, dijo el lunes la consultora AgRural.

"Aun así, los agricultores siguen adelante con la siembra, atentos a las previsiones de lluvia. En el sur del país, la humedad sigue siendo elevada y limita el avance", señaló AgRural en un comunicado.

La siembra de la primera cosecha de maíz 2025/26 del país alcanzó el 85% de la superficie proyectada en la región centro-sur, ligeramente por debajo del 87% observado un año antes, agregó AgRural.

(Reporte de Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)