LA NACION

La siembra de soja en Brasil sigue lastrada por la irregularidad de las lluvias

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La siembra de soja en Brasil sigue lastrada por la irregularidad de las lluvias
La siembra de soja en Brasil sigue lastrada por la irregularidad de las lluvias

SAO PAULO, 17 de noviembre (Reuters) - La siembra de soja en Brasil para la temporada 2025/26 alcanzó el 71% de la superficie prevista hasta el jueves pasado, por encima del 61% de una semana antes, pero por debajo del 80% del año anterior debido a la persistencia de lluvias irregulares, dijo el lunes la consultora AgRural.

"Aun así, los agricultores siguen adelante con la siembra, atentos a las previsiones de lluvia. En el sur del país, la humedad sigue siendo elevada y limita el avance", señaló AgRural en un comunicado.

La siembra de la primera cosecha de maíz 2025/26 del país alcanzó el 85% de la superficie proyectada en la región centro-sur, ligeramente por debajo del 87% observado un año antes, agregó AgRural.

(Reporte de Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

LA NACION
Más leídas
  1. El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja
    1

    El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja

  2. Adiós a Android Auto y Apple CarPlay: una automotriz dejaría de ofrecerlos en sus vehículos
    2

    Adiós a Android Auto y Apple CarPlay: una automotriz dejaría de ofrecerlos en sus vehículos

  3. Dakota Fanning reveló cuál es el regalo que Tom Cruise le hizo llegar durante los últimos 20 años
    3

    Dakota Fanning reveló cuál es el regalo que Tom Cruise le hizo llegar durante los últimos 20 años

  4. Juana Viale deslumbró con un look retro e hizo un importante anuncio para el verano
    4

    Juana Viale deslumbró con un look retro e hizo un importante anuncio para el verano

Cargando banners ...