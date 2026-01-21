La situación de la OTAN es difícil pero debe centrarse en Rusia, dice el ministro de Defensa noruego

Por Gwladys Fouche

OSLO, 21 ene (Reuters) -

La situación en la OTAN es difícil debido a la crisis sobre Groenlandia, pero los aliados occidentales deben recordar que su adversario común es Rusia, que está aumentando su presencia militar en el Ártico, dijo el miércoles el ministro de Defensa noruego.

"Son tiempos difíciles. La situación en la OTAN es difícil", dijo Tore Sandvik en un encuentro con corresponsales extranjeros en Oslo.

"La amenaza dimensional para Occidente, para la OTAN, (para) todos los miembros de la OTAN, sigue siendo Rusia", dijo.

Los comentarios de Sandvik tienen lugar mientras la alianza militar occidental se bajo la implacable presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para adquirir Groenlandia aliado de la OTAN.

Trump asistirá más tarde el miércoles a la reunión del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, donde se espera que renueve sus demandas.

Noruega, miembro de la OTAN, y Rusia comparten frontera en el Ártico. En el terreno, Noruega espía las instalaciones militares de la península de Kola, que alberga alrededor de dos tercios de las capacidades nucleares de segundo ataque de Rusia, es decir, su capacidad para responder a un ataque nuclear con las suyas propias.

La zona también alberga la Flota del Norte de Rusia, en Severomorsk, que opera seis de los 12 submarinos nucleares del país.

La única vía de acceso de la Flota del Norte al Atlántico Norte son las aguas poco profundas del mar de Barents, entre el archipiélago noruego de Svalbard y la costa septentrional de Europa.