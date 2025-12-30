La situación humanitaria en Gaza sigue siendo "catastrófica", afirman diez países

Los ministros de Relaciones Exteriores de diez países expresaron el martes su "grave preocupación" por el "nuevo deterioro de la situación humanitaria" en la Franja de Gaza, calificándola de "catastrófica".

"Con la llegada del invierno, la población civil de Gaza se enfrenta a condiciones espantosas, con fuertes lluvias y temperaturas en descenso", afirmaron los cancilleres de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido en una declaración conjunta publicada por el ministerio británico.

Los ministros añadieron que "1,3 millones de personas siguen necesitando ayuda urgente para encontrar refugio" y que "más de la mitad de las instalaciones de salud solo funcionan parcialmente y se enfrentan a la escasez de equipos y suministros médicos esenciales".