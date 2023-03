La Sociedad de Contracepción critica que la Ley de Salud Sexual "se ha olvidado" de la educación afectivo-sexual

La Sociedad Española de Contracepción (SEC) ha criticado que la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada el 16 de febrero en el Congreso de los Diputados, se ha "olvidado" de la educación afectivo-sexual.

"No ha habido ningún paso en la educación afectivo-sexual, es la gran olvidada de la Ley. Hay que poner el foco en ella, porque podríamos reducir los embarazos no deseados, las interrupciones y probablemente conseguiríamos controlar las ITS, que son una de las mayores preocupaciones en el mundo de hoy", ha explicado en rueda de prensa este viernes el presidente de la SEC, José Cruz Quílez.

La norma, publicada en el BOE el 28 de febrero, recoge explícitamente que "la educación afectivo-sexual se contempla en todas las etapas educativas, adaptada a la edad del alumnado y contribuyendo al desarrollo integral del mismo". Sin embargo, Quílez ha criticado que "una cosa es lo que dice el Ministerio y otra cosa es lo que se va a plantear en el día a día".

Quílez ha reivindicado la necesidad de incluir de forma obligatoria en todo el currículum escolar la educación afectivo-sexual y de forma homogénea en toda España, con el objetivo de evitar embarazos no deseados, interrupciones voluntarias del embarazo y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

El experto considera que esta educación necesita que "se estructure" y que se incluya en el currículum "de forma progresiva", de forma que "esté reglada y sea más o menos homogénea en toda España".

El presidente de la Fundación Española de Contracepción (FEC), José Gutiérrez Alés, ha argumentado que, pese a que en la Ley se incluye una referencia a la educación afectivo-sexual, aún falta para aterrizar esta norma en las comunidades autónomas, que son las que tienen que aplicarla.

Por ejemplo, ha apuntado que hay que "poner de acuerdo" a tres ministerios (Educación, Sanidad e Igualdad), así como, posteriormente, a las CCAA. "Hay que crear una Ley nacional, que luego tendrá una aplicación por parte de las comunidades autónomas. Hay que dar el primer paso, porque luego será un modelo", ha sostenido.

Para concretar los aspectos que debe incluir específicamente el currículum y en qué edades, la SEC ha pedido crear equipos multidisciplinares que incluyan a las Asociaciones de Madres y Padres, pedagogos, profesionales sanitarios, psicólogos y demás especialistas en este ámbito.

Quílez ha reconocido que "no es un proceso fácil". "Hace falta muchas cabezas pensando para llegar a un texto que se acepte entre todos y se lleve a cabo de forma más o menos homogénea. Es muy complejo, no es fácil, pero empieza a ser urgente no solo desde el punto de vista social, sino también médico. Los datos de ITS son terribles", ha alertado.

Enseñar a poner un preservativo "no es educación sexual, es información"

El doctor Gutiérrez Alés ha señalado que esta educación afectivo-sexual "si no tiene estructura no tiene sentido". También considera insuficientes las clases esporádicas en las que se enseña a los alumnos a poner un preservativo utilizando un plátano: "Eso no es educación sexual, es información sobre anticoncepción".

Así, considera que, además de la anticoncepción, se debe educar "en el afecto, igualdad, diferencia y todo ese tipo de conceptos". "Hay montones de modelos en Europa funcionando muy bien. Por ejemplo, Holanda, que fueron los pioneros. Distribuyen la información en función a lo que han dicho psicólogos y pedagogos desde pequeños", ha indicado.

El experto ha criticado el recelo de algunos colectivos de padres a introducir la educación afectivo-sexual en las escuelas. Para Gutiérrez Alés, enseñar a los niños, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, no "arruinaría su inocencia". "La inocencia se arruina cuando ven porno en los teléfonos móviles", ha asegurado.

En conclusión, Gutiérrez Alés ha avisado de que "mientras no se establezca una educación curricular tanto en Primaria como en Secundaria, Universidad y FP" no se va a poder reducir el número de interrupciones, embarazos no deseados e ITS. "Necesitamos que cuando esas mujeres llegan a la edad en la que necesitan la anticoncepción dispongan de la información necesaria", ha esgrimido.

Esta falta de educación afectivo-sexual ha sido admitida por muchos representante públicos, como la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, advirtiendo de que España "sigue suspendiendo en educación sexual".

Su afirmación se basa en el estudio 'La sexualidad de las mujeres jóvenes en el contexto español', desarrollado por el propio Instituto de las Mujeres y que recoge información de mujeres entre los 18 y los 25 años, que valora la educación sexual recibida en los centros de estudios con una media de 4,4.

Este miércoles, coincidiendo con el 8M, el Ministerio de Igualdad lanzó un 'spot' sobre educación sexual, y la ministra Irene Montero mostró su preocupación porque "la sociedad tiene esa conversación pendiente en todos los ámbitos", y señaló que las mujeres deben tener "cada vez más claro" que esta formación es "un derecho".

"aumento espectacular" de las its

El presidente de la SEC ha advertido del "aumento espectacular" de las ITS "en nuestros días". En concreto, ha especificado que han crecido los casos "más de un 1.000 por ciento en la última década". Según el experto, "muchos" de estos nuevos diagnósticos se dan en mujeres jóvenes, entre los 15 y 30-35 años, con las consecuencias que puede tener tanto para su salud sexual como para su futuro obstétrico.

"Estas ITS pueden tener consecuencias muy negativas, por ejemplo pueden generar sepsis fatales... En muchos otros casos, incapacidad para concebir en el futuro. Se focalizan sobre todo en gente muy joven, que ponen en riesgo su futuro, teniendo en cuenta que es fácil de evitar", ha esgrimido Quílez.

En cuanto a las interrupciones voluntarias del embarazo, Quílez ha lamentado que en España se producen unas 240.000 al año, recuperando ya las tasas previas a la pandemia de COVID-19. "En los últimos años hemos entrado en una meseta. No es un aumento dramático como de ITS pero tenemos un nivel estable de interrupciones en el que no estamos consiguiendo incidir", ha detallado.

Sin embargo, ha afirmado que "muchos se producen por fallos de los anticonceptivos", por lo que con una educación sexual-afectiva correcta se podrían evitar. "En España se utiliza principalmente el preservativo como anticonceptivo, pero se utiliza mal. Prácticamente el 60 por ciento de sus usuarios reconoce usarlo mal. Tenemos ahí un foco muy importante que mejoraría con una correcta educación sexual", ha insistido.

En el marco de su campaña por la educación afectivo-sexual, la SEC ha lanzado la web enanticoncepcionvivetuvida.es, una "herramienta muy necesaria" en la que se resuelven algunas dudas que puedan tener los jóvenes, entre las que se encuentra la anticoncepción o conceptos más básicos como el funcionamiento del cuerpo, la menstruación o diferentes aspectos de la sexualidad.

