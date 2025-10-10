La soja apunta a leve alza semanal ante expectativas de compras chinas en EEUU

CANBERRA, 10 oct (Reuters) -

Los futuros de la soja estadounidense bajaban ligeramente el viernes, pero aún estaban a punto de lograr una segunda subida semanal consecutiva, mientras los operadores sopesaron las esperanzas de nuevas compras chinas a Estados Unidos frente a las expectativas de una abundante oferta mundial.

Los futuros del trigo y el maíz subían ligeramente, pero el trigo se encaminaba a su cuarta caída semanal consecutiva y el maíz no registraba cambios en la semana, con ambos mercados abundantemente abastecidos. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) bajaba un 0,1% a US$10,21-1/4 el bushel a las 0551 GMT y subía un 0,3% respecto al cierre del viernes pasado.

A principios de semana, los precios alcanzaron los US$10,30, el nivel más alto desde el 19 de septiembre.

Estados Unidos está a mitad de camino de una gran cosecha y el principal productor, Brasil, está procediendo rápidamente a plantar su nueva cosecha mientras exporta enormes cantidades de la anterior. Un boicot chino a la soja estadounidense también está pesando en los precios de CBOT. El presidente Donald Trump dijo la semana pasada que plantearía la cuestión a su colega chino Xi Jinping en una reunión a finales de este mes, alimentando las esperanzas de una reactivación del comercio.

"Todavía existe un considerable margen de caída si esa reunión no se desarrolla de manera positiva", dijo Sean Hickey, analista de Bendigo Bank Agribusiness en Australia.

"Los productores de Estados Unidos no están vendiendo por el momento porque no están contentos con el precio, pero tendrán que vender en algún momento", dijo, prediciendo que el mercado podría caer entre un 5% y un 10% si no se materializa un acuerdo entre EEUU y China.

La ampliación por parte de China de los controles a la exportación de metales de tierras raras el jueves suscitó dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre las compras de soja.

La negociación ha sido moderada debido al cierre de la Administración federal. La falta de publicaciones de datos gubernamentales sobre la producción de cultivos, las exportaciones y el posicionamiento de los inversores está haciendo que los participantes en el mercado duden a la hora de tomar posiciones. En otros cultivos, el maíz CBOT subía un 0,2%, a US$4,19 el bushel, sin cambios en la semana. El trigo avanzaba un 0,4% a US$5,08-3/4 el bushel, pero se encaminaba a una pérdida semanal del 1,3%.