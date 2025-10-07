La soja baja después de que la siembra rápida en Brasil apunte a una oferta abundante

CANBERRA, 7 oct (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago subían el martes, en un momento en que los operadores sopesaban las esperanzas de que el presidente Donald Trump pueda reactivar las exportaciones estadounidenses a China frente a las expectativas de una oferta abundante subrayada por la rápida siembra en Brasil.

Los futuros de maíz y trigo se veían arrastrados a la baja por la amplia oferta. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,1% a US$10,18-1/2 el bushel a las 0345 GMT.

Los precios se han estancado cerca de los US$10 durante el último año, tras descender desde los casi US$18 de 2022. China, el mayor importador de soja, ha evitado los granos de soja estadounidenses ante una guerra comercial con Washington, reduciendo la demanda de exportación de Estados Unidos y pesando sobre los precios estadounidenses. La abundante oferta de Sudamérica también ha mantenido los precios bajos.

Trump dijo la semana pasada que plantearía la cuestión de las exportaciones de soja con el presidente chino Xi Jinping en una próxima reunión. Mientras tanto, su Gobierno está a punto de anunciar un plan de hasta US$15.000 millones para rescatar a los agricultores estadounidenses.

Según los analistas, la cosecha de soja estadounidense se había completado en un 39% el domingo. La siembra de soja en Brasil, el mayor productor, avanza a su segundo nivel más rápido registrado, según la consultora AgRural.

El fuerte ritmo de siembra en Brasil y las previsiones de lluvia han disipado la preocupación de que un comienzo seco de la temporada pueda reducir la producción, dijo Vitor Pistoia, analista de Rabobank.

"Hay soja de sobra", afirmó.

Por otra parte, Ucrania ha aprobado nueva documentación para acompañar las exportaciones de colza y soja que están exentas de un nuevo derecho, dijo el sitio web del gobierno, después de la confusión sobre la tasa detuvo los envíos de semillas oleaginosas durante el mes pasado. En otros cultivos, el maíz CBOT bajaba un 0,2% a US$4,21 el bushel y el trigo descendía un 0,3% a US$5,11-1/4 el bushel. Los precios de ambos cultivos se han desplomado desde 2022.

Los precios de exportación del trigo en el principal exportador, Rusia, subieron la semana pasada ante una demanda sostenida. Los analistas esperan que las exportaciones se aceleren pero que se mantengan significativamente por debajo del ritmo del año pasado.

(Información de Peter Hobson; edición de Rashmi Aich y Mrigank Dhaniwala; edición en español de María Bayarri Cárdenas)