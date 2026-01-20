La soja cae ante la perspectiva de una cosecha récord en Brasil

PEKÍN, 20 ene (Reuters) -

Los futuros de la soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) bajaban levemente el martes tras tres sesiones consecutivas al alza, en un momento en que las expectativas de una cosecha récord en Brasil superaron el optimismo sobre la demanda de soja para fabricar biocombustible.

La abundante oferta también empujó a la baja los futuros del trigo y el maíz, a pesar de los indicios de una saludable demanda de trigo y la caza de gangas para el maíz, que cayó bruscamente la semana pasada. El contrato más activo de soja CBOT bajaba un 0,1% a US$10,57-1/4 el bushel a las 0609 GMT.

"El mercado ha sufrido bajo el peso de las exportaciones sudamericanas a China", dijo Nick Carracher, consejero delegado de la consultora agrícola Lachstock.

"Tenemos algunos desafíos en la temporada de crecimiento en Argentina, pero Brasil parece estar listo para otra gran cosecha", dijo, y agregó que Estados Unidos podría tener que llegar a acuerdos comerciales o bajar sus precios para alentar las exportaciones.

La cuota de EEUU en las importaciones chinas de soja cayó al 15% en 2025 desde el 21% del año anterior, mientras que la de Brasil y Argentina aumentó, según mostraron el martes los datos de las aduanas chinas. China dejó de comprar soja estadounidense durante parte del año, pero desde entonces ha reanudado las compras.

La producción de soja en Brasil, el mayor exportador, está previsto que aumente un 5% interanual hasta alcanzar la cifra récord de 183,79 millones de toneladas métricas, según informó el lunes la consultora Safras & Mercado.

Brasil procesará 60 millones de toneladas de soja en 2026, frente a los 58,5 millones de toneladas del año anterior, y exportará 105 millones de toneladas, según sus estimaciones.

Sin embargo, la fuerte demanda de los procesadores de soja estadounidenses apoyó los precios CBOT.

La Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas informó el jueves de que la producción de soja en EEUU se disparó en diciembre hasta alcanzar el segundo nivel mensual más alto jamás registrado.

La capacidad de procesamiento de EEUU ha aumentado a medida que las empresas se expanden para satisfacer la creciente demanda de aceite vegetal de los fabricantes de biocombustibles. Las plantas también aumentaron las tasas de procesamiento después de una cosecha abundante en EEUU el otoño pasado. En otros cultivos, el trigo CBOT caía un 0,2% a US$5,17 el bushel y el maíz descendía un 0,2% a US$4,23-3/4 el bushel. (Información de Daphne Zhang y Peter Hobson; edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)