La soja cae en Chicago ante las perspectivas de oferta para Sudamérica

PEKÍN, 8 ene (Reuters) -

Los futuros de la soja en Chicago caían el jueves, presionados por ⁠la competencia de ⁠proveedores mundiales como Brasil, que espera una cosecha abundante este año. El contrato de soja más activo en ⁠la Bolsa ‌de ​Comercio de Chicago (CBOT) caía un 0,33%, a US$10,63-1/2 el bushel, a ​las 0443 GMT.

Anteriormente, los precios se habían visto respaldados ‌por las continuas compras de soja estadounidense ‌por parte de China. Las ​compras totales de Pekín de la última cosecha estadounidense se estiman ahora entre 8,5 millones de toneladas métricas y casi 10 millones de toneladas, según operadores y analistas.

Sin embargo, las expectativas de una gran cosecha de soja brasileña pesaron sobre los precios de Chicago.

"Los precios de la ⁠soja siguen atemperados por las expectativas de una gran cosecha en Sudamérica", dijo ​Claire Adams, analista agrícola del Bendigo Bank Agribusiness.

El miércoles, Sérgio Mendes, director general de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales de Brasil (ANEC)

, dijo en una entrevista que las ventas de soja estadounidense a China mermarán en parte la demanda del producto brasileño este ⁠año por parte del mayor importador mundial. El trigo CBOT avanzaba un ​0,1%, a US$5,18-1/2 el bushel.

La tensión en la región del mar Negro la atención de los amplios suministros mundiales de trigo, dijo Adams.

Los ataques ‍rusos a última hora del miércoles interrumpieron el suministro eléctrico en casi la totalidad de dos regiones del sureste de Ucrania, según informó el Ministerio de Energía.

La preocupación por las condiciones meteorológicas en algunas regiones productoras de ​Estados Unidos también ayudó al trigo, añadió Adams. El maíz CBOT bajaba un 0,17%, a US$4,46 el bushel. (Información de Daphne Zhang, Ella Cao y Lewis Jackson; ‍edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)