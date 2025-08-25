La soja cae por pocas esperanzas de demanda de China; el maíz y el trigo suben

Por Heather Schlitz

CHICAGO, EEUU, 25 ago (Reuters) -

La soja de Chicago caía el lunes tras alcanzar máximos de dos meses el viernes, ya que los agentes del sector perdían la confianza en que los compradores chinos demandarán soja estadounidense, mientras los operadores evaluaban las exenciones concedidas a las refinerías de crudo estadounidenses para el uso de biocombustibles a base de soja.

El maíz repuntaba después de que una gira de cultivos pronosticó una cosecha estadounidense menor a las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El trigo subía gracias al apoyo de los futuros del maíz y a las esperanzas de ventas de exportación de Estados Unidos. La soja más activa de la Bolsa de Chicago bajaba 11,5 centavos, a US$10,4675 por bushel, a las 1740 GMT. El maíz subía 0,5 centavos a US$4,12 el bushel, y el trigo ganaba 2,75 centavos, a US$5,30 el bushel.

El domingo, el embajador de Pekín en Washington dijo que el proteccionismo estadounidense estaba socavando la cooperación agrícola con China y advirtió de que los agricultores no deberían cargar con el precio de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

"Normalmente en septiembre, China ha comprado entre el 14% y el 15% de sus necesidades de soja", dijo Dan Basse, presidente de AgResource. "No van a comprar toneladas en los próximos días cuando ni siquiera están hablando".

Se esperaba que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos recortara sus calificaciones de las cosechas de maíz y soja en un informe semanal el lunes, dijeron analistas en una encuesta de Reuters, aunque los agricultores todavía anticipaban una gran producción.

La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos aprobó el viernes la mayoría de las solicitudes pendientes de pequeñas refinerías de petróleo para obtener exenciones al uso obligatorio de biocombustibles, aumentando la preocupación por la reducción de la demanda de combustibles renovables a menudo producidos a partir de la soja.

La consultora Pro Farmer pronosticó el viernes que los agricultores estadounidenses recogerán una cosecha récord de maíz, aunque su estimación fue menor a las previsiones del USDA, lo que añade un matiz alcista al mercado. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Contribución de Michael Hogan en Hamburgo, Naveen Thukral en Singapur; edición en español de Javier López de Lérida)