La soja cede al fuerte recuento de vainas en EEUU, continúan las ganancias semanales

PEKÍN, 22 ago (Reuters) -

Los futuros de la soja en Chicago caían el viernes y rompían una subida de dos días, en un momento en que el fuerte recuento de vainas de la gira de cultivos Pro Farmer en el mercado, aunque los precios seguían encaminados a una segunda subida semanal consecutiva. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) bajaba un 0,05%, a US$10,55-4/8 por bushel, a las 0312 GMT.

En el último día de la gira de cultivos Pro Farmer, los exploradores informaron del potencial de rendimiento del maíz de Iowa y del recuento de vainas de soja, que se encuentra en sus niveles más altos en al menos 22 años. Minnesota también registró los valores más altos para ambos cultivos en el mismo periodo.

La gira, que finalizó el jueves por la tarde, recorrió más de 1500 campos de siete de los principales estados productores de Estados Unidos.

La falta de demanda china de soja estadounidense sigue presionando el mercado.

"Los frijoles tienen más matices, ya que el mercado sabe que hay una gran desventaja si EEUU y China no resuelven las cosas, pero también (muestra) incredulidad, (ya que cree) que no se resolverán, por lo que la mitad del mercado está apostando a que va a ir bien y la otra mitad no se moja", dijo Ole Houe, de IKON Commodities en Sídney. El maíz subía un 0,18%, a US$4,12-4/8 el bushel, mientras que el trigo bajaba un 0,05% a US$5,29-4/8 el bushel. En ambos casos, las ganancias fueron semanales.

"El maíz encontró una nueva demanda de exportación que ayuda a frenar la caída y proporciona cierto apoyo", dijo Houe. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; edición en español de Jorge Ollero Castela)