La soja cede pero apunta a una subida semanal ante las esperanzas de un acuerdo EEUU-China

CAMBERRA, 3 oct (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago bajaban el viernes al perder fuerza un repunte de dos días, pero aún estaban listos para terminar la semana con una subida de casi el 1% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentara las esperanzas de que China podría comenzar a comprar frijoles estadounidenses de nuevo.

Los futuros del trigo también caían y el maíz se mantenía sin cambios, y ambos se encaminaban a su tercera pérdida semanal consecutiva, aunque muy pequeña para el maíz. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago (CBOT) bajaba un 0,2%, a US$10,21-3/4 el bushel, a las 0441 GMT, pero subía un 0,8% en la semana.

Los precios están muy por debajo de los máximos de los últimos años debido a la gran oferta estadounidense y sudamericana y llevan estancados en torno a los US$10 desde agosto del año pasado.

Trump dijo el miércoles que la soja sería uno de los principales temas de discusión cuando se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, dentro de cuatro semanas.

Los importadores chinos aún no han comprado soja de la cosecha estadounidense de otoño, lo que ha costado a los agricultores estadounidenses miles de millones de dólares en ventas perdidas en medio de una guerra comercial entre los dos países.

Desde el comentario de Trump, los fondos han sido compradores netos significativos no solo de soja CBOT, sino también de maíz y trigo, dicen los operadores.

Sin embargo, con la reunión aún a semanas de distancia y un cierre de la Administración estadounidense que retrasa la publicación de los datos de oferta y demanda, "el tono bajista se mantendrá", dijo el analista de Rabobank Vitor Pistoia.

La falta de lluvias en Brasil durante la siembra de soja puede reducir el potencial de la cosecha, pero la realidad de la abundante oferta mundial se mantendrá, dijo. Por otra parte, el maíz CBOT se mantenía sin cambios en US$4,21-3/4 el bushel y bajaba un 0,1% en la semana. El trigo caía un 0,1% a US$5,14-1/4 el bushel y un 1,1% respecto al cierre del viernes pasado.

Ambos contratos están también muy por debajo de los máximos alcanzados en 2022, con los mercados bien abastecidos. Los rendimientos del trigo argentino 2025/26 se acercan a máximos históricos gracias a la abundante humedad del suelo, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. (Información de Peter Hobson; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)