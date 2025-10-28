La soja de Chicago alcanza máximos de 15 meses ante esperanzas de acuerdo entre EEUU y China

Por Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 28 oct (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago tocaron el martes un máximo de más de 15 meses, impulsados por el optimismo de que Estados Unidos podría llegar a un acuerdo comercial con China, ya que se espera que los líderes de ambos países se reúnan en Corea del Sur el jueves. A las 0349 GMT, el contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) ganaba un 0,55%, a US$10,91 dólares por bushel, el más alto desde julio de 2024. Trump dijo el lunes que Estados Unidos y China se disponían a cerrar un acuerdo comercial, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el domingo a NBC que China haría compras "sustanciales" de soja bajo un marco propuesto.

China aún no ha confirmado oficialmente la reunión de los líderes.

"El mayor impulsor de la soja ha sido la noticia de un posible acuerdo entre China y EEUU, que puede hacer que más compras vuelvan a EEUU", dijo Andrew Whitelaw, analista de la consultora australiana Episode 3.

"Sin embargo, tenemos cierta inquietud sobre si realmente se cimentará un acuerdo. En este momento, la incertidumbre es la única certeza". El maíz crecía un 0,12%, a US$4,29-1/4 dólares el bushel, mientras que el trigo subía un 0,05%, a US$5,26-1/4 dólares el bushel.

Ambos mercados avanzaban por segunda sesión consecutiva, siguiendo las ganancias de la soja, aunque el alza sigue limitada por los abundantes suministros mundiales.

Según un sondeo de Reuters, los analistas estimaban que la cosecha de maíz estadounidense había finalizado en un 72% el domingo y la de soja en un 84%. La siembra de trigo de invierno se consideraba completada en un 84%.

En los mercados mundiales de cereales, los precios de exportación del trigo ruso apenas variaron la semana pasada y los analistas siguieron elevando sus previsiones para los envíos de octubre.

El comprador estatal de granos de Jordania publicó una licitación internacional para comprar hasta 120.000 toneladas métricas de trigo molinero que puede provenir de orígenes opcionales, dijeron operadores europeos.

En la mayor parte de la Unión Europea, la siembra de los cultivos de invierno avanza a buen ritmo, aunque se registran retrasos en algunas partes del sudeste de Europa debido a las adversas condiciones meteorológicas, dijo el lunes el servicio de seguimiento de cultivos MARS. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)