La soja de Chicago avanza ante el optimismo comercial entre EEUU y China

PEKÍN, 21 oct (Reuters) -

Los futuros de la soja en Chicago subían por quinta sesión consecutiva el martes, que el optimismo sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China aumentaba las esperanzas de nuevas adquisiciones de soja por parte del principal comprador mundial. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) ganaba un 0,29%, a US$10,34-3/4 por bushel, a las 0405 GMT, alcanzando un máximo de un mes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que espera llegar a un acuerdo comercial justo con el presidente chino, Xi Jinping, y que quiere que Pekín compre soja, antes de su reunión prevista con Xi en Corea del Sur la próxima semana.

"Lo positivo es que Trump y Xi se van a reunir y que Trump tiene a la soja en su radar", dijo el economista jefe de materias primas de StoneX, Arlan Suderman, en una nota a clientes el lunes.

"Todavía está por ver si se traducirá en resultados concretos, pero los operadores quieren ser optimistas". El maíz seguía el alza de la soja, subiendo un 0,18% a US$4,24 el bushel, aunque las ganancias se vieron limitadas por las expectativas de una cosecha récord en Estados Unidos.

Los analistas encuestados por Reuters estimaban en promedio que la cosecha de soja estadounidense estaba recogida en un 73% para el domingo y que la de maíz estaría en un 59%.

Los operadores dijeron que el mercado del maíz también se enfrentaba a cierta presión por la tensión entre Estados Unidos y Colombia, un importante comprador de maíz estadounidense.

En Brasil, la siembra de la cosecha de maíz de primera temporada del país se había completado en un 51% en la región clave del centro-sur, frente al 48% del año anterior, dijo el lunes la consultora de agronegocios AgRural. El trigo subía un 0,15%, hasta US$5,055 el bushel, pero seguía cerca de mínimos de cinco años, en un contexto de abundante oferta mundial.

Argentina y Australia esperan cosechas abundantes, mientras que los mercados de exportación de la región del mar Negro disponen de grandes suministros.

Los analistas han elevado sus estimaciones para la cosecha de trigo de Australia, según mostró el lunes un sondeo de Reuters. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Sherry Jacob-Phillips y Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)