La soja de Chicago cae por la competencia de las exportaciones brasileñas

Por Renee Hickman

CHICAGO, EEUU, 2 ene (Reuters) -

Los futuros de la soja en Chicago bajaban el viernes en medio del escaso volumen de operaciones tras los feriados, ya que los precios competitivos de los granos brasileños y el clima favorable en Sudamérica presionaron al producto, dijeron analistas.

* Los futuros del trigo y el maíz también bajaban, pero el maíz recibió cierto apoyo del rápido ritmo de las exportaciones estadounidenses.

* El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago caía 2,75 centavos, a US$10,4475 el bushel, a las 1736 GMT, su nivel más bajo desde el 23 de octubre.

* El trigo perdía 1,25 centavos, a US$5,0575 el bushel, mientras que el maíz caía 2,5 centavos, a US$4,3775 el bushel, su punto más bajo desde el 22 de octubre.

* El volumen de operaciones bajó el viernes, ya que muchos operadores se tomaron un día extra de descanso tras la festividad de Año Nuevo del jueves, dijo Jim McCormick, cofundador de AgMarket.net, pero ventas de fondos ejercieron alguna presión.

* McCormick afirmó que China estaba comprando soja brasileña. "No tenemos precios competitivos con Brasil, por lo que el mercado se está debilitando al tratar de conseguir precios competitivos con los brasileños", dijo.

* Además, McCormick añadió que el tiempo en Sudamérica ya es bastante bueno en Brasil, y que se espera que las condiciones ligeramente más secas de Argentina se vean aliviadas por las lluvias en un futuro próximo.

* Según McCormick, el dinamismo de las ventas de exportación de Estados Unidos y el ritmo de la producción de etanol mantuvieron el nivel de los futuros del maíz.

* A principios de semana, el USDA informó de ventas netas de exportación de maíz estadounidense 2025-26 en la semana terminada el 18 de diciembre de 2,2 millones de toneladas métricas, superando un rango de expectativas comerciales de 1 millón a 2 millones de toneladas.

* El trigo se vio presionado esta semana por la gran oferta mundial, mientras los operadores observaban la evolución de las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

* Cualquier resolución al conflicto de casi cuatro años probablemente pesaría sobre los precios del trigo, ya que la reducción de los riesgos de envío podría reducir los costos de exportación y mejorar el acceso a los puertos ucranianos.

(Reporte de Renee Hickman en Chicago; edición en español de Javier López de Lérida)