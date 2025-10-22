La soja de Chicago se recupera ante el optimismo comercial entre EEUU y China

PEKÍN, 22 oct (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago se recuperaban el miércoles, mientras los mercados mantenían la esperanza de que avancen las conversaciones comerciales con China, principal comprador de soja, un acuerdo que podría ayudar a los agricultores estadounidenses a evitar pérdidas importantes.

A las 0401 GMT, el contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,17%, a US$10,32-1/2 por bushel.

Los mercados están centrados en una reunión clave entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur la próxima semana. Trump ha dicho que quiere un "acuerdo justo" y ha pedido repetidamente a China que reanude las compras de soja estadounidense.

"La conclusión es que un acuerdo comercial por valor de 10 millones de toneladas métricas de soja ayuda a satisfacer las necesidades de China, al tiempo que ayuda a cumplir con las proyecciones del balance actual del USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos)", dijo ayer el economista jefe de materias primas de StoneX, Arlan Suderman, en una nota a clientes. "Por otro lado, si no se logra ningún acuerdo sobre la soja con China la próxima semana, eso podría quitar el piso a las estimaciones de demanda del USDA, dejando un balance inflado".

Actualmente, no hay nuevas ventas de soja de Estados Unidos a China y no se espera que se cargue nada en las próximas semanas, según la información de los grupos de la industria de la soja estadounidense American Soybean Association (ASA) y U.S. Soybean Export Council. El Gobierno de Trump planea distribuir miles de millones en ayudas para los agricultores y reabrir algunas actividades del USDA durante el cierre federal en curso. Maíz cotizaba plano a US$4,19-3/4 el bushel, mientras el mercado espera más claridad sobre el tamaño de la cosecha. El trigo subía un 0,05%, a US$5,5 el bushel, pero seguía cerca de mínimos de 5 años, presionado por la abundante oferta mundial.

El martes, la consultora rusa IKAR anunció que había aumentado sus previsiones de producción de trigo y cereales para 2025. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)