La soja de Chicago sube tras el optimismo comercial de China y la propuesta de compra japonesa

PEKÍN, 23 oct (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago subían el jueves, apoyados por las esperanzas de un posible acuerdo comercial con China, el principal comprador, mientras que las noticias de una propuesta japonesa para aumentar las compras de soja de EEUU prestaban más apoyo. A las 0345 GMT, el contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subía un 0,12%, a US$10,36 por bushel, rondando un máximo de un mes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo un tono optimista sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con su homólogo chino, Xi Jinping, cuando se reúnan en Corea del Sur la próxima semana, destacando repetidamente la posible reanudación de las compras de soja como un tema clave de discusión.

Mientras tanto, el nuevo Gobierno de Japón está ultimando un paquete de compras, que incluye soja estadounidense, para presentárselo a Trump en las conversaciones sobre comercio y seguridad de la próxima semana, según dijeron dos fuentes a Reuters.

En Brasil, el mayor exportador mundial de soja, el grupo de oleaginosas Abiove proyectó la cosecha de soja del país sudamericano para 2025/26 en un récord de 178,5 millones de toneladas métricas, por encima de los 171,8 millones de toneladas del año anterior. El maíz subía un 0,06%, a US$4,23-1/4 el bushel, apoyado por compras técnicas, mientras el mercado espera claridad sobre el tamaño de la cosecha a medida que avanza. El trigo bajaba un 0,1%, a US$5,03-1/4 el bushel, con una oferta mundial abundante que mantiene los precios cerca de mínimos de 5 años.

Los operadores europeos dijeron que la agencia estatal de cereales de Argelia, OAIC, compró trigo molinero en una licitación internacional, aunque el volumen no quedó claro de inmediato. Las estimaciones iniciales eran de entre 500.000 y 600.000 toneladas.

El Departamento de Agricultura de EEUU suele publicar los datos semanales de ventas de exportación los jueves, pero los informes se han suspendido debido a un lapso en la financiación federal. (Información de Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)