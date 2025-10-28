La soja de EEUU marca máximos de 15 meses por esperanzas de un acuerdo comercial con China

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, EEUU, 28 oct (Reuters) -

Los futuros de la soja de Chicago alcanzaron el martes un máximo de 15 meses, superando brevemente los US$11 por bushel, debido al optimismo de que Estados Unidos pueda llegar a un acuerdo comercial con China, antes de una reunión de los líderes de ambos países el jueves en Corea del Sur.

* La soja recortó ganancias a media sesión, presionada por la toma de ganancias y la venta de los agricultores, mientras que los futuros del maíz y el trigo se aferraron a ligeros avances en un comercio agitado. * A las 1755 GMT, los futuros de la soja para enero del Chicago Board of Trade subían 7,5 centavos, a US$10,925 por bushel, tras haber alcanzado los US$11,08, el nivel más alto en un gráfico continuo del contrato más activo desde el 7 de julio de 2024. * El maíz para diciembre de CBOT subía 1,15 centavos, a US$4,30 el bushel, y el trigo para el mismo mes avanzaba 0,75 centavos, a US$5,2675 el bushel.

* Las perspectivas de exportación de soja siguieron siendo el centro de atención de los mercados de granos. * Trump dijo el lunes que Estados Unidos y China, con mucho el mayor comprador mundial de soja, estaban listos para "alcanzar" un acuerdo comercial, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a NBC el domingo que China haría compras "sustanciales" de soja bajo un marco propuesto. * "Todo gira en torno al optimismo sobre la reunión del jueves con la esperanza de que, cito textualmente, se anuncien compras 'sustanciales' de soja", dijo Randy Place, analista de Hightower Report.

* Dadas las expectativas, dijo Place, los futuros podrían retroceder sin algún tipo de compromiso de compra. "Existe el riesgo de que retrocedamos", dijo.

* Los abundantes suministros mundiales siguen pesando sobre los precios del maíz y el trigo, limitando las subidas.

(Reporte de Julie Ingwersen; contribución de Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín y Sybille de La Hamaide en París. Editado en español pro Javier López de Lérida)