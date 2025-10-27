La soja de EEUU sube a máximos de cuatro meses por expectativas de un acuerdo con China

Por Tom Polansek

CHICAGO, EEUU, 27 oct (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense subían el lunes a su nivel más alto en más de cuatro meses por la esperanza de que China vuelva a comprarla, después de que el presidente Donald Trump dijo que esperaba llegar a un acuerdo comercial con Pekín durante su visita a Asia esta semana.

* China, el mayor importador mundial de soja, ha evitado la cosecha estadounidense de otoño y ha trasladado su demanda a proveedores sudamericanos debido al conflicto comercial con Washington.

* La disputa ha despojado a los productores de soja estadounidenses de su mayor mercado, perjudicando los precios de los cultivos en un momento en el que se enfrentan a altos costos de insumos, como los fertilizantes.

* Trump dijo el lunes que Estados Unidos y China estaban listos para "salir con" un acuerdo comercial. Se esperaba que se reuniera con el presidente chino, Xi Jinping, el jueves en Corea del Sur, después de que funcionarios de ambos países hablaron este fin de semana en Kuala Lumpur.

* "Creo que la mayoría de la gente siente ahora que van a conseguir hacer algo con China", dijo Jim Gerlach, presidente de la correduría de materias primas A/C Trading.

* En la Bolsa de Comercio de Chicago, los futuros de soja más activos subían 28,25 centavos, a US$10,70 por bushel a las 1700 GMT y tocaban su precio más alto desde el 20 de junio.

* Las compras se extendieron a los mercados de maíz y trigo, según los operadores.

* El maíz subía 7,25 centavos, a US$4,305 por bushel, y alcanzaba su precio más alto desde el 3 de julio. El trigo CBOT avanzaba 17 centavos, a US$5,295 por bushel, a un máximo desde el 18 de septiembre.

* Los mercados necesitan detalles sobre cualquier acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, dijo Matt Ammermann, gestor de riesgos de materias primas en StoneX.

* "Actualmente, el miedo y la exageración son los principales factores de negociación", dijo.

* El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el domingo que con funcionarios de China llegaron a un acuerdo comercial marco y anticipó que China reactivará las compras sustanciales de soja estadounidense.

* "Se habla de que China sigue reservando cargamentos de soja brasileña para el envío de diciembre-marzo", dijo Ammermann.

* "Pero parece que China todavía tiene entre 5 y 8 millones de toneladas de compras de soja requeridas para cubrir la brecha hasta la nueva cosecha de Brasil, por lo que China todavía tiene una necesidad de oferta que podría transferirse a Estados Unidos". (Reporte de Tom Polansek en Chicago, Michael Hogan en Hamburgo y Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín.

Edición en español de Javier López de Lérida