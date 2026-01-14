La soja repunta tras las pérdidas apoyada en la fuerte demanda china

PEKÍN, 14 ene (Reuters) -

La soja de Chicago repuntaba el miércoles tras dos sesiones de caídas, impulsada por la firme demanda china, aunque las ganancias se veían limitadas por unas estimaciones de exportaciones estadounidenses por debajo de lo esperado y unas condiciones meteorológicas favorables en Brasil. El contrato de soja más activo de la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT, por sus siglas en inglés) subía un 0,29%, a 10,41-3/4 dólares el bushel, a las 0350 GMT. "La soja CBOT encontró apoyo al comienzo de la sesión gracias a un repunte de la demanda china de soja estadounidense; sin embargo, las sólidas perspectivas de la oferta mundial y estadounidense hicieron que este repunte cediera rápidamente", dijo Joe Boyle, analista agrícola del banco Bendigo.

China importó 8,04 millones de toneladas métricas de soja en diciembre, un 1,3% más que un año antes, según los datos de aduanas publicados el miércoles. Las importaciones totales de soja de China en 2025 fueron un 6,5% superiores a las del año anterior, alcanzando la cifra récord de 111,83 millones de toneladas.

La empresa estatal china Sinograin vendió el martes todos los 1,1 millones de toneladas de soja ofrecidos en su cuarta subasta desde diciembre, dijeron los operadores, para reducir los inventarios antes de los envíos de Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) dijo el martes que los exportadores privados informaron de ventas de 168.000 toneladas de soja de EEUU a China, junto con 152.404 toneladas en ventas a México.

La agencia dijo el lunes que la cosecha de soja de EEUU fue mayor de lo que muchos operadores y analistas habían esperado. La agencia también recortó sus perspectivas de exportación de EEUU y elevó su estimación para la cosecha de Brasil.

Es probable que las lluvias en Brasil impulsen una cosecha récord ampliamente esperada. Se prevé que las exportaciones de soja del país alcancen los 3,73 millones de toneladas este mes, alrededor de 1,3 millones de toneladas más de lo estimado la semana pasada, a pesar de que los agricultores acaban de empezar a recoger su cosecha de 2026, pronosticó el martes el grupo exportador de cereales ANEC.

El trigo CBOT Wv1 perdía un 0,05%, a 5,10-1/4 dólares el bushel. El maíz Cv1 avanzaba un 0,3%, a 4,21 dólares el bushel, tras caer en la última sesión a mínimos de tres meses. El USDA sorprendió el lunes al mercado del maíz al aumentar su estimación de la cosecha de 2025 por encima de los 17.000 millones de bushels, un nuevo récord, señalando una perspectiva de oferta pesada que probablemente lastrará los precios y reducirá aún más los beneficios de los agricultores, incluso en un escenario de demanda récord, según analistas. (Información de Daphne Zhang y Naveen Thukral; edición de Rashmi Aich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)