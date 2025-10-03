La soja se desploma: rápida cosecha estadounidense eclipsa esperanzas comerciales de China

Por Karl Plume

CHICAGO, 3 oct (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense registraron pocos cambios el viernes, ya que la presión de una cosecha en ese país que avanza rápidamente contrarrestó el apoyo que dieron las esperanzas de que las próximas conversaciones entre Estados Unidos y China puedan reactivar el estancado comercio de soja.

* El maíz bajó ante la perspectiva de que aumente la oferta debido a una probable cosecha récord en Estados Unidos, mientras que el trigo subió gracias a la cobertura de posiciones cortas y a compras técnicas.

* La soja estaba lista para su primer avance semanal en tres semanas, subiendo más de 30 centavos por bushel desde los mínimos de mediados de semana después de los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump de que la soja sería un tema importante de discusión cuando se reúna con el presidente chino Xi Jinping en cuatro semanas.

* Mientras tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, predijo el jueves un "avance bastante grande" de las conversaciones entre Trump y Xi, al tiempo que señaló la ayuda del gobierno de Estados Unidos para los agricultores de soja.

* El mercado de la soja sigue anclado por las ventas de exportación por debajo de lo normal y las expectativas de una gran cosecha estadounidense.

* Los importadores de China, el principal mercado de soja estadounidense con diferencia, aún no han comprado soja de la cosecha estadounidense de otoño.

* La soja de noviembre de la Bolsa de Chicago bajaba 0,25 centavos a las 1748 GMT, a US$10,2350 por bushel, tras haber cotizado en US$10,2875.

* Los futuros del maíz de diciembre bajaban 1,75 centavos a US$4,20 el bushel. El trigo de diciembre CBOT subía 1 centavo a US$5,1575 por bushel.

* La cosecha de maíz estadounidense también avanza con rapidez, favorecida por el tiempo cálido y seco en el cinturón maicero del Medio Oeste.

* Sin embargo, los datos del gobierno que siguen el progreso de la cosecha no estarán disponibles debido al cierre del gobierno de Estados Unidos. Es probable que el estancamiento en Washington también retrase la publicación de un informe crítico sobre la oferta y la demanda de cultivos el próximo jueves. (Información adicional de Gus Trompiz en París y Peter Hobson en Canberra. Edición de Harikrishnan Nair, Leroy Leo y Barbara Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)