La soja se dirige a otra caída semanal ante la ausencia china en el mercado de EEUU

Por Naveen Thukral

SINGAPUR, 26 sep (Reuters) -

La soja de Chicago bajaba el viernes, y el mercado va camino de registrar su segunda pérdida semanal por la falta de demanda china de cargamentos estadounidenses y la presión estacional de la cosecha norteamericana.

Los precios del trigo y el maíz también caían por el sentimiento bajista en los mercados agrícolas. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Chicago caía un 0,2% a US$10,10-1/2 el bushel, a las 0325 GMT, con una caída de los precios del 1,5% esta semana. El trigo perdía un 0,3% hasta los US$5,25-1/2 la fanega y el maíz caía un 0,2% a los US$4,24-3/4 la fanega. Tanto el trigo como el maíz terminarán la semana ligeramente al alza, tras haber caído la semana pasada.

La ausencia de China en el mercado de la soja estadounidense en medio de la guerra comercial entre Washington y Pekín mantiene a raya a los futuros de Chicago.

"Las compras de soja argentina por parte de China han presionado aún más a la baja los futuros de Chicago", dijo un operador de oleaginosas en Singapur. "El mercado mundial de soja está bien abastecido ya que la cosecha estadounidense está cobrando impulso".

Los compradores chinos reservaron unos 20 cargamentos, o aproximadamente 1,3 millones de toneladas métricas, de soja argentina después de que Buenos Aires suspendiera los impuestos.

Argentina ha vuelto a imponer impuestos a la exportación de granos y sus subproductos al alcanzar un tope de ventas de 7000 millones de dólares tras suspenderlos el lunes.

Las exportaciones de soja declaradas por Argentina para la temporada 2024/25 alcanzaron un máximo de siete años después de que una breve pausa en los impuestos a la exportación desencadenara un frenesí comercial, que debería seguir impulsando el mercado ya que muchos exportadores declararon ventas antes de comprar la mercancía.

El avance de las cosechas estadounidenses de maíz y soja ha ejercido cierta presión de oferta sobre los precios, aunque las dudas sobre la magnitud de los rendimientos del maíz han prestado apoyo a ese mercado.

El Departamento de Agricultura de EEUU informó de que las ventas netas de exportación de soja de EEUU fueron de 724.500 toneladas para 2025/26 en la semana que terminó el 18 de septiembre.

Los analistas esperaban entre 600.000 y 1,6 millones de toneladas.

Las ventas semanales de exportación de maíz estadounidense de 1,9 millones de toneladas superaron las estimaciones de los analistas de entre 1 millón y 1,8 millones.

La abundante oferta mundial mantuvo a raya al mercado del trigo.

Australia va camino de recoger este año su tercera mayor cosecha de trigo y la mayor de cebada de su historia, según una encuesta entre analistas, muchos de los cuales han elevado sus estimaciones en las últimas semanas gracias a las favorables condiciones de los cultivos. (Información de Naveen Thukral; edición de Alan Barona y Harikrishnan Nair; editado en español por Irene Martínez)