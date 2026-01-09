La soja se encamina a una subida semanal tras el repunte del petróleo

Por Daphne Zhang

PEKÍN, 9 ene (Reuters) -

Los futuros de la soja en Chicago subían el viernes y se encaminaban a una ganancia semanal, impulsados por la subida de los precios del petróleo y la continua demanda china de suministros estadounidenses. El contrato de soja más activo de la Bolsa de Chicago (CBOT) subía un 0,47%, a US$10,61-3/4 el bushel, a las 0450 GMT. El aceite de soja ganaba un 0,71%, hasta 49,8 centavos por libra.

Las subidas de los precios se vieron favorecidas por el aumento de los costes del petróleo, que avanzaban el viernes por segundo día consecutivo. Los precios del petróleo se vieron favorecidos por la inquietud sobre las interrupciones del suministro en Venezuela y los disturbios en Irán, que también ayudaron a subir los precios del aceite de soja.

El aceite de soja suele ir a remolque del crudo porque se utiliza en biocombustibles como sustituto de los combustibles fósiles.

"El déficit en las exportaciones de soja estadounidense que hemos visto este año sigue reduciéndose con las compras chinas de cargamentos de Estados Unidos", dijo un analista con sede en Estados Unidos.

El jueves, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó que los exportadores vendieron 132.000 toneladas métricas de soja estadounidense a China. Los operadores dijeron que se hablaba de ventas mayores.

El trigo y el maíz también se encaminaban a avances semanales mientras los operadores ajustaban posiciones antes de los datos del USDA del lunes y vigilaban las condiciones de los cultivos en las llanuras estadounidenses. El trigo CBOT se mantenía estable, en US$5,18-1/4 el bushel. El maíz caía un 0,11%, a US$4,45-1/2 el bushel.

Los datos del USDA del lunes incluirán estimaciones de las plantaciones de trigo de invierno y de las cosechas de maíz y soja del año pasado.

Los analistas esperan que el USDA estime que los agricultores plantaron 32,413 millones de acres de trigo de invierno para la cosecha de 2026, por debajo de los 33,153 millones de acres plantados para la cosecha de 2025, según un sondeo de Reuters.

En la exportadora Argentina, el tiempo seco desde el mes pasado ha dañado las cosechas de maíz de 2025-26 en el oeste de la provincia de Buenos Aires, aunque se pronosticaban lluvias significativas en los próximos días, dijo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. (Información de Daphne Zhang y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)