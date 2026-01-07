La soja sube al comprar China suministros estadounidenses; trigo y maíz, más firmes

PEKÍN, 7 ene (Reuters) -

Los futuros de la soja en Chicago subían el miércoles, apoyados por las continuas compras chinas de la cosecha estadounidense, aunque la abundante oferta mundial limitaba las ganancias. El contrato de soja más activo de la Bolsa de Chicago (CBOT) subía un 0,8% a 10,64-3/4 dólares el bushel a las 0623 GMT. El trigo CBOT avanzaba un 0,24% a 5,11-3/4 dólares el bushel. El maíz sumaba un 0,23% a 4,45 dólares el bushel.

China se dispone a comprar soja estadounidense. El grupo de almacenamiento estatal Sinograin compró 10 cargamentos de soja estadounidense esta semana, dijeron tres operadores a Reuters el martes, ya que el principal comprador del mundo sigue comprando a EEUU tras una tregua comercial a finales de octubre.

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) dijo que los exportadores vendieron 136.000 toneladas métricas de soja a China para la entrega 2025-2026.

Los principales impulsores de los precios de la soja estadounidense son el ritmo de compra de China y la producción sudamericana, donde los riesgos de sequía podrían frenar los rendimientos, dijo Wan Chengzhi, analista de Capital Jingdu Futures.

Sin embargo, en Brasil la cosecha está cobrando impulso y se espera otra cosecha récord, según Arlan Suderman, economista jefe de StoneX.

El trigo subía mientras los operadores vigilaban las condiciones de los cultivos en las llanuras de EEUU, mientras que el maíz también registraba modestas ganancias.

En EEUU, las calificaciones de condición para el trigo de invierno disminuyeron durante diciembre en Kansas, el principal productor de trigo de invierno de EEUU, y en varios otros estados de las Llanuras, según datos publicados el martes por el USDA.

La agencia tiene previsto publicar el 12 de enero informes sobre la producción de cultivos y las existencias de grano en EEUU a 1 de diciembre. Los fondos de materias primas eran vendedores netos de soja y aceite de soja CBOT, dijeron los operadores el martes. (Información de Daphne Zhang, Ella Cao y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)