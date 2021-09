La solución de conectividad Velaris de Inmarsat desbloquea las posibilidades ilimitadas del sector en rápido crecimiento de los vehículos aéreos no tripulados

Londres--(business wire)--sep. 8, 2021--

La oferta nueva e innovadora integrará de forma segura los drones en el espacio aéreo gestionado, desbloqueando nuevos beneficios para las empresas y la sociedad, a la vez que hace que los cielos sean más limpios y ecológicos

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210908005962/es/

Velaris will provide secure communications for commercial UAVs – commonly known as drones – to seamlessly integrate with aircraft in commercial airspace (Graphic: Business Wire)

Inmarsat, el líder mundial en comunicaciones móviles por satélite, ha anunciado hoy el lanzamiento de su nueva y avanzada solución de conectividad Velaris , que se encuentra en una posición única para servir de catalizador para el crecimiento rápido y seguro de la industria de los vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Impulsada por la red global de satélites Inmarsat ELERA , Velaris proporcionará comunicaciones seguras para que los UAV comerciales -conocidos comúnmente como drones- vuelen más allá de la línea de visión (BVLOS) y se integren sin problemas con las aeronaves en el espacio aéreo comercial. Con el respaldo de la seguridad cibernética de grado militar, permite a los operadores enviar sus vehículos aéreos no tripulados en vuelos de larga distancia y acceder a diversas aplicaciones, como la supervisión en tiempo real, para garantizar una integración segura con el resto del tráfico aéreo. Además, Velaris permite que un solo piloto opere remotamente varios UAV a escala, haciendo que las operaciones sean más viables desde el punto de vista comercial.

En los próximos siete años, se prevé que el mercado de los vehículos aéreos no tripulados comerciales aumente de 2.320 millones de dólares en 2021 a 11.290 millones de dólares en 2028, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,39% durante este período 1. Esto tendrá un impacto de gran alcance en varios aspectos de los negocios y la sociedad, que van desde la entrega de carga, el transporte urbano y la vigilancia a los servicios de emergencia y ayuda en caso de desastres, incluyendo el suministro de artículos críticos como medicamentos, kits de prueba y alimentos para las comunidades remotas.

Para apoyar este rápido crecimiento, Velaris desbloqueará nuevas capacidades de automatización digital sin precedentes dentro de la industria de los vehículos aéreos no tripulados, lo que conducirá a avances significativos en seguridad, productividad, servicio al cliente, acceso a la ubicación y precisión, al tiempo que reducirá el costo global de las operaciones. Y, lo que es más importante, también apoyará el transporte de personas y mercaderías de forma respetuosa para el medio ambiente.

Anthony Spouncer, Director Senior de Vehículos Aéreos No Tripulados y Gestión de Tráfico No Tripulado de Inmarsat, dijo: "Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) comerciales tienen el potencial de revolucionar una amplia gama de industrias diferentes en todo el mundo. Sin embargo, para aprovechar realmente su potencial a escala comercial, es imprescindible que los vehículos autónomos y la aviación no tripulada se integren de forma segura en el espacio aéreo comercial gestionado. Eso es exactamente lo que ofrecerá Velaris, como primera solución de conectividad global para vehículos aéreos no tripulados de Inmarsat.

“La experiencia incomparable de Inmarsat en la gestión del tráfico aéreo y la seguridad de la aviación, combinada con nuestra consolidada trayectoria en las comunicaciones de UAV civiles y militares, garantiza que podamos apoyar a los reguladores mundiales, a los proveedores de servicios de navegación aérea y a los operadores de UAV con una integración perfecta en el espacio aéreo. Además, gracias a nuestra hoja de ruta tecnológica ambiciosa y totalmente financiada, que incluye nuestra flamante red de comunicaciones del futuro, ORCHESTRA , Velaris seguirá desarrollándose y evolucionando junto al sector de los UAV, y seguirá siendo su solución de conectividad de referencia durante las próximas décadas”.

Inmarsat fue coronado ganador recientemente en los prestigiosos premios de la revista Air Traffic Management (ATM) por su plataforma de gestión de tráfico no tripulado (UTM), desarrollada con Altitude Angel. Además, Inmarsat está bien integrada en el sector de la gestión del tráfico aéreo como miembro del consorcio del recientemente inaugurado Centro de Investigación y Tecnología de la Aviación Digital (DARTeC) de la Universidad de Cranfield La empresa participa en varios proyectos que pretenden revolucionar el futuro de los vuelos, como el Proyecto HEART (Hydrogen Electric and Automated Regional Transportation), financiado por el gobierno del Reino Unido – que está desarrollando la primera red de transporte aéreo regional automatizada – y Airspace of the Future (AoF) – que está enfocado en integrar servicios UAV con el ecosistema de transporte más amplio del Reino Unido.

“Trabajamos con nuestro ecosistema global de socios para desarrollar terminales de vehículos aéreos no tripulados que ofrezcan soluciones multidatales más pequeñas y rentables", añadió Spouncer. "Éstas están optimizadas para una amplia gama de casos de uso, de modo que nuestros clientes puedan tener siempre el mayor nivel de conectividad posible. Me complace lanzar hoy Velaris. Poco después del lanzamiento de Inmarsat ORCHESTRA y ELERA, esto subraya realmente el compromiso a largo plazo de Inmarsat con el mercado de los vehículos aéreos no tripulados comerciales”.

Finaliza

Acerca de inmarsat

Inmarsat Inmarsat es el líder mundial en comunicaciones móviles satelitales. Posee y opera la cartera global más diversa del mundo de redes de telecomunicaciones móviles satelitales, y posee una cartera de espectro global de varios niveles, que abarca la banda L, la banda Ka y la banda S, lo que permite una amplitud y diversidad sin precedentes en las soluciones que ofrece. La red de distribución global de Inmarsat, establecida desde hace mucho tiempo, incluye no sólo a los principales socios de canal del mundo, sino también sus propias capacidades sólidas de venta directa minorista, lo que permite garantizar el servicio al cliente de principio a fin.

La empresa cuenta con un historial inigualable en la explotación de las redes globales de telecomunicaciones móviles por satélite más confiables del mundo, que han servido de apoyo a las empresas y a las aplicaciones operativas y de seguridad de misión crítica durante más de 40 años. También es una de las principales fuerzas impulsoras de la innovación tecnológica en las comunicaciones móviles por satélite, manteniendo su liderazgo gracias a una importante inversión y a una potente red de socios tecnológicos y de fabricación.

Inmarsat opera en una cartera diversificada de sectores con los recursos financieros necesarios para financiar su estrategia empresarial y ocupa posiciones de liderazgo en los mercados de comunicaciones por satélite marítimas, gubernamentales, de aviación y empresariales, operando constantemente como un socio de confianza, receptivo y de alta calidad para sus clientes en todo el mundo.

Para más información, síganos en: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram.

1 Fortune Business Insights Commercial Drone Market, 2021-2028

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210908005962/es/

CONTACT: Contactos con la prensa:

Jonathan Sinnatt/Matthew Knowles

Comunicaciones Corporativas

Tel.: +44 (0) 7889 605 272 / +44 (0) 7725 475 507

press@inmarsat.com

Robeel haq

Director de Comunicaciones, Inmarsat Aviation

+44 (0)20 7728 1352

robeel.haq@inmarsat.com

Keyword: united kingdom europe

Industry keyword: security satellite technology mobile/wireless software networks hardware

SOURCE: Inmarsat

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 09/08/2021 12:45 pm/disc: 09/08/2021 12:47 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210908005962/es

AP