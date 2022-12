La solución virtual en español de Vida Health para la diabetes permite alcanzar resultados clínicos significativos

San francisco--(business wire)--dic. 8, 2022--

En una nueva investigación publicada en la revista JMIR Formative Research, se indica una reducción clínicamente significativa en el nivel de hemoglobina A1C (HbA1c) en una población con diabetes que usó la solución en español de Vida Health. Estos resultados clínicos refuerzan la importancia de ofrecer una atención accesible que se adapte a las necesidades de distintas poblaciones.

Según el estudio Changes in Glycemic Control Following Use of a Spanish-Language, Culturally Adapted Diabetes Program: Retrospective Study (Estudio retrospectivo sobre cambios en el control de la glucemia luego del uso de un programa para la diabetes en español, adaptado desde el punto de vista cultural), se descubrió que, después de participar en el programa de Vida por tan solo cuatro meses, los participantes presentaron en promedio una reducción de 1.23 puntos en el nivel de HbA1c a partir de un valor inicial de 9.65. Los participantes que se comprometieron más (los que enviaron más mensajes, participaron de más sesiones y completaron más lecciones) alcanzaron incluso reducciones mayores: presentaron en promedio una reducción de 1.6 puntos en el nivel de HbA1c a partir de un valor inicial de 9.74.

“Con Vida, pude reducir mi A1C de 7.9 a 5.1”, dijo Geyby, una miembro hispanohablante que accedió a Vida a través de un importante pagador de prestaciones comercial a nivel nacional. “Pesaba 228 libras y bajé a 196 libras. Como más sano y estoy mejorando la relación con mi familia. Gracias a Vida, mi nivel de estrés también está mucho mejor ahora”.

Cuando se lanzó la solución en español en 2020, Vida se convirtió en la primera solución cardiometabólica virtual de su tipo en ofrecer un programa completo en español. La atención accesible en español que ofrece Vida es un producto integral, localizado, adaptado desde el punto de vista cultural y autónomo. Para las personas que usan los servicios de Vida en español, todas las interacciones con Vida, desde la primera comunicación hasta las mejoras clínicas, son en español y están adaptadas culturalmente para adecuarse a las necesidades de esta población.

“La población hispana en los Estados Unidos no solo tiene más probabilidades de tener diabetes, sino que también tiene más probabilidades de recibir una atención médica insuficiente por los obstáculos que enfrenta”, dijo Richard Frank, MD, director médico de Vida Health. “Estamos muy entusiasmados con estos resultados porque muestran que acceder a un proveedor que habla el idioma del paciente y entiende sus valores y preferencias culturales puede tener un impacto enorme en los resultados de salud del paciente”.

Las soluciones cardiometabólicas virtuales de Vida para condiciones crónicas físicas y mentales están disponibles para miembros en los 50 estados, tanto en inglés como en español. Entre nuestros clientes se encuentran empleadores como Boeing, Visa, Cisco y eBay, además de algunos de los planes de salud más grandes del país, como Centene, Humana y Blue Cross Blue Shield. Estos resultados significativos son los resultados positivos de Vida más recientes expuestos en publicaciones revisadas por expertos. Vida tiene resultados clínicos comprobados en una amplia variedad de condiciones, como diabetes, depresión, hipertensión, ansiedad y pérdida de peso. Vida es la única solución de atención virtual para condiciones crónicas de su tipo que garantiza resultados mediante una estructura de precios basada en el valor en la que arriesga el 100% de sus tarifas en función de los resultados de la atención para condiciones físicas y mentales crónicas.

Acerca de Vida Health

Vida Health es una compañía de atención cardiometabólica virtual creada con la intención de tratar las condiciones físicas y mentales en conjunto. El enfoque de Vida está validado clínicamente. Combina una experiencia personalizada que usa tecnología de inteligencia artificial en una app móvil, con una red nacional de proveedores de gran calidad. Los proveedores siguen un modelo de trabajo de atención personalizada que permite maximizar el compromiso, los resultados y los ahorros. La app Vida ofrece sesiones por videollamada, mensajes asíncronos, contenido digital y programas que ayudan a las personas a prevenir y manejar condiciones crónicas, como la diabetes y la hipertensión, y las condiciones mentales que las acompañan, como el estrés, la depresión y la ansiedad. Algunos de los principales empleadores y planes de salud de Estados Unidos confían en los servicios de salud integral que ofrece Vida. Obtén más información en www.Vida.com.

