'La Sombra' La Cruz busca su sitio entre los mitos del boxeo cubano

Abanderado de Cuba en los Juegos de París-2024, Julio César La Cruz confía en la potencia de sus puños para alcanzar a los colosos Teófilo Stevenson y Félix Savón en la cumbre del boxeo olímpico.

La Cruz (categoría 92 kg), al igual que su compañero de equipo Arlén López (80 kg), aspira a colgarse su tercera medalla de oro consecutiva e ingresar en el club de tricampeones olímpicos del que sólo tienen membresía Stevenson, Savón y el húngaro László Papp.

"Estoy cien por cien convencido de que puedo ganar. El cuadrilátero dará la última palabra pero ese es el objetivo para el que me preparé y para el que vine hasta aquí", aseguró La Cruz en una entrevista con la AFP.

A sus 34 años, el capitán del equipo cubano ha dominado su categoría con mano de hierro desde hace más de una década.

Además de los oros de Rio de Janeiro-2016 y Tokio-2020, su palmarés contempla cinco coronas de Campeonatos del Mundo y cuatro de Juegos Panamericanos, la última a finales del año pasado en Santiago de Chile.

A La Cruz se le conoce como 'La Sombra', por los bailes sobre el ring con los que embosca a sus rivales. El esquivo boxeador también elude las comparaciones con una gloria deportiva de su país como Teófilo Stevenson, considerado por muchos como el mejor boxeador amateur de la historia.

"Siempre me he visto como un deportista con posibilidades de tener grandes resultados y grandes títulos como los que alcancé", remarca. "No como los de Teófilo Stevenson o Félix Savón, pero ahora tengo esta oportunidad de igualarlos y para mí será un honor y un placer poder inscribirme en la historia del deporte junto a ellos".

- "Víctimas del éxodo" -

Triple campeón olímpico entre 1972 y 1980, Teófilo Stevenson recibió ofertas que alcanzaban el millón de dólares para marcharse a Estados Unidos y medirse con las grandes estrellas profesionales, como Mohamed Ali, pero siempre se mantuvo fiel a la Cuba revolucionaria.

La Cruz, de su lado, ha combatido internacionalmente en varias ocasiones sin tampoco abandonar la isla, a diferencia de excompañeros como Andy Cruz, campeón olímpico en Tokio-2020, quien ahora compite como profesional en Estados Unidos.

"A nosotros se nos dio la oportunidad de pelear en el profesionalismo desde Cuba y así lo estamos haciendo", afirma 'La Sombra', que cree que su equipo dará la talla en París a pesar de las importantes pérdidas en los últimos años.

"Hemos sido víctimas del éxodo de grandes boxeadores pero Cuba siempre ha sido un país de grandes deportistas. Con lo que tenemos, somos conscientes de que podemos vencer", recalcó.

Conocido como el 'Buque Insignia' del deporte cubano, el equipo de boxeo no renuncia a volver a ganar la competencia en París-2024 a pesar de que sólo tendrá representantes en cinco de las siete categorías masculinas y ninguno en las femeninas.

"Como capitán del equipo, confío al cien por cien en los compañeros que vinieron", sostuvo. "Nuestro pronóstico es que los cinco boxeadores lleguen al podio".

"Nuestros dirigentes deportivos y de la nación hacen todo lo posible para que los boxeadores y los deportistas cubanos estemos bien y tengamos las condiciones para venir y representar a nuestro país", consideró.

La Cruz cumplirá 35 años el 11 de agosto, el día de clausura de los Juegos. Por ahora no descarta alargar su carrera para pugnar por otro título olímpico en Los Angeles-2028, siempre que el boxeo no sea excluido definitivamente del programa por la disputa entre las autoridades olímpicas y la asociación internacional de este deporte.

"Si la situación lo permite, podría apuntarme a esa Olimpiada y seguir aportando mi granito de arena al deporte cubano y al boxeo cubano", anticipó.

Gbv/ma

AFP