La soprano Anna Netrebko demanda a la Met Opera tras perder su trabajo por su apoyo a Putin

La soprano estrella rusa Anna Netrebko ha presentado este viernes una demanda contra la √ďpera Metropolitana de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), buscando al menos 360.000 d√≥lares (unos 330.000 euros) en compensaci√≥n por el trabajo que perdi√≥ cuando la compa√Ī√≠a la despidi√≥ tras la invasi√≥n rusa de Ucrania.

Netrebko fue despedida por el Met el a√Īo pasado despu√©s de negarse a denunciar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien hab√≠a apoyado p√ļblicamente en los a√Īos previos a la invasi√≥n. En la denuncia acusa al Met de discriminarla por ser rusa, de emitir declaraciones "difamatorias" sobre ella en la prensa y de incumplir contratos al no pagarle alg√ļn trabajo perdido, seg√ļn ha informado el peri√≥dico 'The New York Times'.

La soprano ha apuntado en los √ļltimos meses al Met, presentando una queja el a√Īo pasado a trav√©s del Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales, el sindicato que representa a los artistas de √≥pera.

En febrero, un árbitro en esa disputa ordenó al Met que le pagara más de 200.000 dólares (unos 181.000 euros) por 13 funciones canceladas debido a un acuerdo contractual conocido como "pagar o jugar", que requiere que las instituciones paguen a los artistas incluso si luego deciden no contratarlos.

El Met hab√≠a argumentado que "la se√Īora Netrebko no ten√≠a derecho al pago debido a su negativa a cumplir con la demanda de la compa√Ī√≠a de denunciar al se√Īor Putin", que seg√ļn la compa√Ī√≠a hab√≠a violado su cl√°usula de conducta.

A√ļn as√≠, el √°rbitro rechaz√≥ la solicitud de Netrebko de 400.000 d√≥lares (unos 360.000 euros) adicionales en honorarios por compromisos en las pr√≥ximas temporadas que se hab√≠an discutido pero no acordado formalmente, incluidos los papeles principales en "Manon Lescaut" y "Tosca" de Puccini, as√≠ como "Macbeth" de Verdi y "La dama de picas" de Tchaikovsky. La cantante ganaba la tarifa actual del Met para los mejores artistas de alrededor de 15.000 d√≥lares (unos 13.000 euros) por actuaci√≥n.

La denuncia presentada por Netrebko este viernes dice que el Met a√ļn le debe la mayor parte de esos cargos adicionales, as√≠ como una compensaci√≥n por angustia emocional y da√Īo a su reputaci√≥n. La denuncia acusa al Met y a su gerente general, Peter Gelb, quien ha criticado a Netrebko en los medios de comunicaci√≥n, de liderar una "cruzada difamatoria" en su contra.

La demanda se√Īala que incluso despu√©s de que ella declarara p√ļblicamente que se opon√≠a a la guerra, Gelb habl√≥ con ella por tel√©fono y le pidi√≥ que denunciara espec√≠ficamente a Putin. "Gelb indic√≥ que si Netrebko emit√≠a tal declaraci√≥n, el Met continuar√≠a su relaci√≥n con ella", afirma la demanda y a√Īade que "Netrebko respondi√≥ que, como ciudadana rusa, no pod√≠a hacer tal declaraci√≥n".

La denuncia es el √ļltimo esfuerzo de Netrebko, una gran estrella y atracci√≥n de taquilla, para rehabilitar su imagen. Netrebko todav√≠a tiene una apretada agenda de presentaciones internacionales, principalmente en Europa, pero desde la invasi√≥n se ha enfrentado a cancelaciones y protestas en otros lugares, incluso en Estados Unidos y partes de Asia.

Le ha costado superar las preguntas sobre su pasado apoyo a Putin, ya que lo respald√≥ para presidente en 2012 y ha hablado con entusiasmo sobre √©l a lo largo de los a√Īos. Desde la invasi√≥n ha tratado de distanciarse de Putin, diciendo que "solo se han visto unas pocas veces".

Gelb ha defendido la decisi√≥n del Met de cortar los lazos con Netrebko y otros artistas que han expresado su apoyo a Putin. "Es m√°s importante que nunca que nuestra posici√≥n no cambie (...) hasta que Ucrania gane la guerra", asegur√≥ a principios de este a√Īo.

