La soprano Asmik Grigorian ofrece en el Teatro Real un recital de canciones rusas de Chaikovski y Rajmáninov
MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -
La soprano lituana Asmik Grigorian y el pianista ruso-lituano Lukas Geniusas ofrecen este martes 30 de septiembre un recital de canciones rusas de Piotr Ilich Chaikovski y Serguéi Rajmáninov en el Teatro Real a las 19.30 horas.
Los dos artistas proponen al público un viaje de Occidente a Oriente, en el que Chaikovski y Rajmáninov parten de la esencia del lied romántico europeo para expresar lo más hondo del alma.
En la primera parte, la cantante interpretará una selección de las Romanzas de Chaikovski, que elegía los poemas buscando en ellos una verdad psicológica e intensidad emocional casi confesionales en el tratamiento musical de los grandes temas existenciales como el amor en todas sus formas.
Completan la primera parte dos piezas para piano solo muy contrastantes -la primera, 'Romance en Fa menor', íntima y melancólica, y la segunda, 'Scherzo humorístico divertida, burlona y virtuosa'- en las que se podrá apreciar la afinidad de Lukas Geniusas con ese tipo de repertorio.
La segunda parte es un recorrido casi cronológico por la producción de Rajmáninov para canto y piano, con piezas de diferentes períodos de su vida, sutilmente divididas en dos bloques separados por dos de sus célebres Preludios para piano solo.
